洛縣疫情緩解 新開2接種站

道奇球場疫苗接種站。（本報檔案照）

洛杉磯 縣新冠疫情持續緩解中，新冠住院人數下降顯著。15日洛縣 新增1869例確診、新增死亡29例。但該數字也有可能因節假日周末數字上報延後，比實際數字偏低。

洛縣醫院新冠住院病人數量持續走低，15日有3092位病人，比前一天的3270人下降。當天ICU病人占30%。洛縣公共衛生局表示，目前住院人數相較1月初的日均8000住院人數，有很大幅下降。住院人數自1月15日以來，下降60%。據最新統計，洛縣ICU病床使用率為86%。

此外七天平均確診率也持續下降，15日為5.2%，較前一天的5.3%下降。一個月內下降幅度為64%。

洛縣本周將有兩個新的疫苗 接種中心接受第一針劑的預約，分別是15日起開放的位於卡森（Carson）的Dignity Health Sports公園，預約的時間為本周上午11時至下午4時。另一個為洛杉磯州大（Cal State LA），16日起開放。民眾可到myturn.ca.gov/進行預約。

洛杉磯州大校園預計將在16日開設新疫苗接種中心，洛州大將主要用於社區人士接種，每天最多可以注射疫苗6000劑，供應「得來速」和步行進入大樓的疫苗注射。該疫苗中心還將出動流動疫苗接種車到社區和學校。民眾可以搭乘公共交通來，再步行進入校園接種疫苗。

由於疫苗供應量有限，加州眾多大型疫苗接種站，包括洛縣的道奇球場（Dodger Stadium）上周不得不關閉。不過這些接種中心預計在16日重開，但只為第二劑疫苗施打者接種。第一劑疫苗還可以在地方的健康中心、藥房等地預約。據洛杉磯市官員說，1月中旬施打第一劑疫苗的民眾，將會被自動分配第二劑疫苗施打時間。

洛縣每周平均收到20萬劑疫苗，近期內其中的大多數疫苗將留給第二針疫苗施打者。舉例說，洛杉磯市每周約有5萬4000劑莫得納疫苗和4000劑輝瑞疫苗，其中除了4600劑留給第一劑施打者，剩下的將全部留給第二針施打者。