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亞裔社區疫苗接種比例僅10% 遠低於預期

記者啟鉻／洛杉磯報導
視訊社區會議截屏。（記者啟鉻／翻拍）
視訊社區會議截屏。（記者啟鉻／翻拍）

洛杉磯縣縣政委員會與洛縣衛生局11日共同舉辦新冠肺炎疫情社區視訊通報會議，邀請三位公衛專家即Eloisa Gonzalez，Karen Kim以及Ray Perry說明目前縣域疫情進展及疫苗接種相關問題，提醒民眾盡快登記施打疫苗。專家提醒，即使目前接種兩劑新冠肺炎疫苗後，也要繼續遵守戴口罩等防疫措施。

據悉，目前新冠肺炎疫苗雖然供應緊張，但主要還是提供給符合資格，已經獲得第一劑接種者，再次施打第二劑。不過隨疫苗供應逐漸增多，注射範圍逐漸擴大，希望民眾繼續在洛杉磯縣衛生局提供網站登記預約。眼下疫苗緊張，在不同時段為不同年齡段或崗位人群施打，可訪問公衛局網站暸解自己屬於哪個階段，及接種時間順序。專家表示，洛杉磯縣疫情相關主要數據呈下行趨勢，但也不要就對疫情樂觀。提醒居民還需遵守防疫規定，採取避疫措施。

對於接種新冠肺炎疫苗，部分民眾擔心是否會詢問移民身分。專家表示，不會的。無論預約登記者身分如何，都不會詢問移民背景問題，且個人醫療資訊也不會與移民局分享。同時坊間傳言，公家機關對無證移民施打疫苗收費，專家表示，不需要收費。但有的醫生或藥房可能對注射疫苗收費，費用也會由公共和私人保險公司承擔。

華裔社區召集人、哈佛智庫聯合創辦人何美湄表示，根據縣公衛局統計，目前亞裔社區施打疫苗比例只在10%左右，遠未達到預期，提醒華裔社區符合資格民眾，盡快上網預約登記：VaccinateLACounty.com

疫苗 移民局 疫情

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