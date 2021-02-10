新春返台防疫注意事項 懶人包傳授心得

農曆新春將至，不少人計畫返台與親友團聚。（記者謝雨珊／攝影）

台灣 自12月起實施嚴格的防疫措施，返台程序變得更加繁瑣。許多過來人紛紛在臉書上分享返台經驗，提醒有意返台的僑胞一些注意事項。以下各類資訊及過來人經驗，提供讀者一份新春返台懶人包。

訂票過程及防護措施

目前提供台美直飛往返的航空公司有華航、長榮、聯合航空（需在舊金山 國際機場轉機）。華航與長榮往返台灣的班機比較頻繁，目前來回機票價格均在1500元以上，聯合航空機票價格約在1000元左右。

沈女士日前搭乘華航返台，發現空姐均配戴眼罩、口罩、防護衣。為避免旅客在搭機途中染疫，華航飛機餐點選項變少，也沒有提供飲料餐車，避免空姐跟旅客的交集。不過只要旅客有需求，還是可向空姐尋求協助。她說，華航採梅花座，有時候一排只有一人入座，且不得隨意換位置。機上廁所也提供消毒用具。她聽說長榮也採用相同制度，旅客可以安心搭機。

相較之下，聯合航空在防疫上較為放鬆。聯合航空僅開放舊金山-台北來回往返班機，從其他地區起程的旅客，必須在舊金山國際機場轉機。乘坐聯航返台的蘇女士表示，聯航空姐在服務旅客時，只配戴口罩及手套，飲料及食物餐車照樣送，被毯跟耳機也照樣給。聯航不採梅花座，不過好在機上旅客人數少，鄰近座位都沒人。而且在搭機前每人均需提供搭機前三天核酸陰性檢測 報告，這項措施令人寬心不少。

蘇女士分享個人搭機防護措施，飛機座椅的安全帶是最常被旅客碰觸的接觸面，在入座之前會用酒精布擦一遍。配戴口罩及面罩是必要的。為了避免雙手無意識碰觸臉部，坐飛機時也戴上手套。搭機過程也避免去廁所及吃東西。

三日內核酸檢測排除假日

台灣去年12月1日起至今年2月28日啟動「秋冬防疫專案」，返台人士需在登機前三日內，提供檢測報告才可登機返台。然而這「三日」如何計算？南加州地區有哪些免費檢測站，可在三日內取得報告？

近期從洛杉磯返台的陳先生說，洛杉磯設有非常多的檢測站，東洛杉磯社區學院（East Los Angeles College) 檢測站位在蒙特利公園市，距離華人區相當近，且經常有預約空位，完全免費。建議民眾在搭機前三天預約時間做檢測，該檢測站的報告通常可在一天內取得。

擔心有失誤的僑胞也可另尋自費檢測站，確保在72小時內拿到報告。檢驗報告必須含有護照姓名、出生年月日、疾病名稱、檢驗方法、檢測日、報告日、及判讀結果。檢驗方法需採用分子生物學核酸檢測 (例如：PCR、RT-PCR、NAA、NAT等），內容要清晰清楚且完整。

華航人員指出，返台人士需在登機時間前三日內，是以「報告日」及「工作日」合併計算，並排除當地政府國定假日來計算這三日，據以提供合乎要求的檢測報告，才可登機返台。周末及國定假日不算在工作日內，檢測報告只要在搭機當日的前三天（不算搭機當日）內取得，均為有效的檢測報告。

她舉例，假設返台航班訂周一出發，周末兩日將不算工作日，但往前推，也就是凡在之前的周三、周四、周五這三天內取得檢測報告，均算有效。假設周四剛好碰到國定假日，當天也不算工作日。