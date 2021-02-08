加州教會室內解禁 疫情未完全控制 華人教友觀望

教會消毒。（資料圖片）

聯邦最高法院日前撤銷加州 州長紐森對室內宗教活動禁令，裁決加州宗教場所可在容量的限制下進行室內活動，但需遵守相關避疫規定。不過，部分以華人成員為主的教會由於仍擔心疫情 ，不希望發生意外，依然維持線上活動。

南加內陸活泉教會伍師母表示，將繼續維持線上活動，主要還是擔心疫情，等疫情完全控制住了，會考慮恢復室內活動。而若有個別情況，她會在遵守避疫規定前提下，到成員家中，有時也會在住宅前院探訪。「神是無所不在，有牆與無牆的教會是一樣。」

律師華強與先生都是教會成員。她並未聽教會牧師說要恢復室內活動，大家還是擔心新冠肺炎病毒傳播，如果疫苗 接種者逐漸增加，群體免疫增多，大家才會覺得更安全。目前最安全的辦法還是在線上舉辦教會活動。

住在聖瑪利諾市的陳黃群雁說，所在教會雖有多元族裔教友，但尚未聽到教會可以開放室內活動的通知。目前疫情仍然嚴峻，翻開社區報紙，訃聞都很多，有的是熟悉的長者。這種情況下，誰還敢開放教會室內活動，一旦發生病毒感染意外，可能會有訴訟。

她說，教會維持線上運作，大家也踴躍捐款，且不會比正常情形差。聽說有的教會線上活動所獲捐款，比疫情前還多。主要是疫情中有人感受到生死難料，於是盡量多捐款，讓更多人受益。

住在河濱縣的田女士表示，新冠肺炎疫情對教會信眾也是很大考驗。有的信眾自疫情發生至今，都未去過教會，並乾脆不再去教會參與活動。有的則認為心中有上帝，不去教會也可以。但即使疫情最嚴重時，還是有教會維持小規模開展活動，有的在園子裡搭上帳篷，舉辦活動，有的在家裡舉辦。所以疫情中，教會也是採取各種靈活方式來滿足信眾聚會的需求。

蒙特利公園市黃先生說，他會與親友少數人在一起舉辦活動，大家都未受到疫情影響，且都是在量體溫、戴口罩、勤消毒、保持社交距離情況下，做足各種避疫措施。一旦教會恢復室內活動，他會與親友參加。他已接種第一劑新冠疫苗，正等待施打第二劑，希望教會活動能夠盡快全面恢復正常。

據悉，雖然聯邦最高法院6日才撤銷加州州長紐森對室內宗教活動禁令，但其實洛杉磯縣公衛局在這之前，即被動的允許教會在客容量限制下開放室內運營，因為洛縣面臨多起相關訴訟。