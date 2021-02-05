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日增死亡數仍高 洛縣疫情趨緩 勿群聚看超級盃

洛杉磯訊
美足超級盃比賽觀眾眾多。（檔案圖）
美足超級盃比賽觀眾眾多。（檔案圖）

據洛杉磯縣公共衛生局資訊，4日新增新冠（COVID-19）感染者逾5000例，新增死亡逾230例。目前洛縣新冠肺炎感染者數及入院病患，均緩慢下降；在經過感恩節、聖誕節及新年假期後，感染病例曾一度急劇上升高峰，近期感染及入院患者正向趨緩方向發展。

不過，感染死亡數仍繼續上升。洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）提醒民眾，因疫情尚在持續，勿要參加本周美足超級盃（Super Bowl）賽群聚派對，避免新一波新冠病毒感染高峰。

洛縣公共衛生局4日宣布，當天新增新冠肺炎感染死者239例，有16例是來自長堤、巴沙迪那市，其中長堤市11例，巴沙迪那市五例，均是因上一天遲報數字。洛縣自疫情開始以來總計死亡數達1萬7555例。公衛局表示，預計日增死亡數仍維持高水平，原因是2020年12月下旬及2021年初，感染者入院數激增，導致一些醫療中心將禮品店及自助餐廳改造成臨時病房，急救車需要等數個小時，才得以讓病人入院治療。

公衛局也指出，儘管死亡數仍持續較多，其它疫情相關數據表明，日前發生的疫情高峰期正在趨緩變化，主要表現在感染人數下降及入院病患減少。洛縣4日新增感染者5028例，是新年1月初平均單日感染數的一半左右。長堤市新增221例感染者，巴沙迪那市新增36例。目前洛縣共計感染者113萬4595例。

據州府統計，洛縣新冠入院病患4796例，包括1333例在重症加護病房。比較2021年1月初，入院病患數至8000例。鑑於疫情仍在持續，而且已發現新冠肺炎變種病毒，衛生專家提醒民眾，避免群聚，因群聚增加病毒傳播感染，尤其避免群聚觀看本周日將上演的美足超級盃賽（Super Bowl ）。

公衛局局長費若呼籲，由於疫情中病毒感染，每天過世的人數驚人。而家庭聚會及各種形式派對，若不嚴格避疫措施，更容易傳播病毒。請民眾勿要在本周末參加，或舉辦觀賞美足超級盃Super Bowl比賽派對。餐廳、酒莊或啤酒廠必須遵守避疫規定，保持電視關閉。大家要一起努力，避免新一波感染高峰。

費若和其他衛生官員，已經督促民眾避免光顧那些躲避避疫規定的商家，也鼓勵大家對不遵守避疫規定業者舉報違規行為，可致電888-700-9995，或上網publichealth.lacounty.gov舉報。

洛縣新冠肺炎感染者及入院病患數趨緩，但死亡數仍較高。（網絡截圖）
洛縣新冠肺炎感染者及入院病患數趨緩，但死亡數仍較高。（網絡截圖）

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