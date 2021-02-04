下周起 CVS藥局可施打新冠疫苗

CVS藥局即將提供一般民眾的接種新冠疫苗服務。（美聯社）

CVS2日宣布，加州 符合接種資格的民眾，下周起將可在特定CVS分店內的藥局 接種疫苗 。全加州約100間CVS將能獲得8萬1900劑疫苗。

聯邦政府已決定，將加快疫苗接種速度，包括直接分配100萬劑疫苗給各地藥局，各州所能領到的疫苗也會增加。CVS自2月11日開始，將會接收到約25萬劑疫苗，並在11州展開臨店接種服務。

能夠在家附近的CVS接種，前提是要符合加州接種規定。符合現階段接種資格的人，可以在2月9日之後進行網路預約，或撥打免付費電話1-800-746-7287。

南加州參與接種計畫的CVS分店包括阿古拉山（Agoura Hills）、朱拉維斯塔（Chula Vista）、杭廷頓灘、爾灣、洛杉磯市、新港灘（Newport Beach）、聖地牙哥、范杜拉（Ventura）等地。

CVS表示，只要疫苗供應穩定，更多分店都會開始提供接種服務。CVS目前已經能夠獲得疫苗，但接種對象限於長照機構，包括加州在內，CVS至1月25日已經為全美8000多家機構完成接種。CVS分店開始為一般民眾接種後，還是會繼續為機構住民服務。

CVS並不是唯一開放民眾接種的藥局，Albertsons、RiteAid、Pavilions、Ralphs都已經加入南加各縣的接種計畫，讓民眾在家裡附近就能接種。