戶外用餐有風險 洛市知名餐廳只願外賣

知名餐廳Fred 62在南加州開放戶外用餐禁令後，依舊決定關閉。（cbs截圖）

CBS電視台報導，儘管加州 州長紐森（Gavin Newsom）取消南加州禁止在戶外用餐的禁令，但位於洛杉磯市Los Feliz的知名餐廳Fred 62業者認為，重啟戶外用餐仍有太大風險，因而選擇繼續只供應外賣服務。該餐廳一名經理說，保持安全仍是餐廳重中之重。

一直是名人與文青聚集之地的Fred 62，目前在餐廳內，依舊堆滿著戶外用餐相關家具。店主說，他們目前不會恢復戶外用餐，因考量疫情 安全，希望保護顧客與員工。據悉，該餐廳一名員工，目前新冠肺炎 檢測依舊為陽性。

總經理Ian Hillian說，「我的第一反應是，能夠開放太好了，可以多賺點錢，我們員工也能多賺點錢。但我們隨後一想：等一下，現在疫情的數字，要比第一次關閉時糟糕得多。」

Hillian說，目前餐廳仍有四成員工處於休假狀態，但按照衛生法規，餐廳開放戶外用餐後，容客率為50%，他們仍無法召回所有員工。

該餐廳自去年3月以來一直沒有盈利，但餐廳仍繼續將健康放在首要，直至該縣住院率和傳播率下降為止。

洛縣目前仍為全美疫情重災區，至今已有逾1萬6700人死於新冠肺炎相關疾病。