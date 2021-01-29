洛縣逾1.6萬人疫歿 ICU仍緊張

洛縣住院人數持續下降。（檔案圖）

洛杉磯縣28日新冠死亡人數繼續上升，新增死亡人數213人，新增確診人數6592例，隨著感染人數的激增，醫院的重症監護室（ICU）病房依然可能面臨緊張。

洛縣 衛生局表示，未來幾天即使洛縣住院人數繼續下降，但死亡人數可能會持續上升，因為死亡被認為是一個滯後指標。目前總死亡人數超過1萬6000人，確診的總人數是109萬7941人，住院人數持續下降。

洛縣衛生服務主管Christina Ghaly博士表示，過去一周的時間裡，新增新冠住院人數下降到每天約500人，之前高點曾達到每天約700人。隨著住院人數下降趨勢，加州 政府允許理髮店和美甲店等在限制容量內開放，餐廳也在29日能開放戶外用餐，具體嚴格控制感染要求預計在28日晚或者29日公布。

洛縣以前對餐廳的戶外就餐限制是保持50％容量，同時要求服務生戴上口罩或面罩，並強制桌子要有足夠的空間，以確保與社交距離 。隨著商家的重啟，人們更要注意保持距離和安全。

目前該縣新冠病毒傳播率，反映了患者感染該病毒人數平均值還在繼續下降，估計27日為0.85，低於上周的0.94。保持低於1.0的數字被認為對於減慢病毒的傳播至關重要。