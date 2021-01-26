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加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

沙龍業禁令解除 業者憂政府反覆無常

記者王全秀子／洛杉磯報導
經營「夏威夷沙龍」已有19年的業者Michelle樂見解除禁令重新開門，但仍擔憂政府的反覆無常導致業者只能苦苦掙扎。（本報檔案照）
經營「夏威夷沙龍」已有19年的業者Michelle樂見解除禁令重新開門，但仍擔憂政府的反覆無常導致業者只能苦苦掙扎。（本報檔案照）

加州州長紐森（Gavin Newsom）25日解除南加居家避疫令，洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）當即宣布最新衛生指令，個人護理行業，如美甲、理髮店可馬上重新營業，但客容量不得超過25%。受訪業者表示樂見重新開門，但仍擔憂政府的命令反覆無常，只求認真防疫，別讓疫情捲土重來。

美髮業者Michelle在聖蓋博市夏威夷超市廣場經營「夏威夷沙龍」已19年，從12月初再次實施州政府的居家避疫令後，大約又有兩個月未能營業，沒有生意自然沒有收入，但停業期間房租還得照付讓她困擾不已。她說，經營小本生意，她沒有占用資源申請政府的貸款紓困，但作為小企業主也沒有得到任何政府的救濟扶持，所以經濟狀況非常掙扎。

另一位在聖蓋博谷華人區經營美甲店，不願具名的業者則砲轟州長紐森。業者認為，紐森的判斷毫無依據可言，前幾天還在說疫情多麼嚴重，可轉眼之間又取消居家令，雖然業者能恢復生意是好事，但許多業者感覺他們被玩弄，說開門就可以開門，說關門就得馬上關，「疫情已被政治化」，遭殃的全都是業者。

Michelle感嘆，現在能重新開業還是不錯的，但要客人慢慢回來，可能需要一段時間。因為疫情還在，仍有客人不敢出門，所以客流也不可能一下子都回來。並且燙頭、染髮的客人幾乎都沒有了，許多客人就自己在家隨便弄一弄，不會再像以往那樣在理髮店一坐就是好幾個小時，所以目前的客人以普通剪髮為主。

樂見重新開門但Michelle仍有擔憂，因為疫情一時半會兒好不了，不知道哪天政府一聲令下又要關門，一下開一下關，反反覆覆很難維持生意，時間久了根本撐不住，如今已有同行因疫情反覆無常最終只能關門收場。

Michelle表示，她一直很注意消毒清潔，即便在疫情之前也從未馬虎過。她還提到，華人防疫比較認真，希望疫情能快點結束，早日恢復正常生活。

幾天前加州的美甲和理髮業者及相關組織，才加入餐館業者，向法院控告加州州長紐森禁止他們在戶外運營的行列。他們認為禁令不公平，且無科學根據。

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