聖誕節效應爆發？洛醫院焦急等待

洛杉磯縣新冠肺炎疫情 ，至今幾乎每日創新高。有明顯的證據表明，聖誕節 後的染疫情況數量激增，特別是洛縣 。

如今醫療人員最關注的是，新一波疫情是否會導致與感恩節後激增期間發生類似的住院率增長，當時已將醫院推倒瀕臨崩潰邊緣。若聖誕節後疫情急遽且持續惡化，恐打破醫院自平安夜前後稍微穩定扁平化增長，醫療系統將徹底崩盤。

洛杉磯時報報導，感恩節前後，每天約有300名染疫者送往洛縣醫院，這個數字急遽上升一個月，至平安夜前後出現緩漲，每天約750到800入院者，若新入院者額外增加一倍甚至三倍，將是大災難。

由加護和急診醫師領導的分診團隊需完全啟動。面對人員、物資短缺，醫療人員將被迫做出最令人心痛的決定：誰能得到最積極的救護，且受過訓練的專業人員和設備有限，醫療人員僅能選擇性治療患者。

洛縣衛生局新冠肺炎醫院需求模型主任Roger Lewis說，「現在各醫療系統，都焦慮不安的等待著本周醫院數據。」

目前入院的染疫者，大多數是在感恩節後，聖誕節前被感染。隨後入院率扁平化，可能是基於洛縣下達另一個居家避疫令所致。

然而，聖誕節假期聚會的「後遺症」將很快現形。若未來幾天住院人數不斷惡化，將意味上述醫療情況很快就會來臨。

若這些患者大多數較為年輕，假期中感染者多為健康者，僅需隔離。然若是弱勢族群或年長者參加聖誕或新年聚會後被年輕人感染，恐加劇入院人數。

事實上，聖誕節後新冠肺炎疫情已日益激增。洛縣7日至9日平均日增病例為1萬8000多起，大大高於前一周每日平均1萬4000多。

洛縣衛生局資深科學官Paul Simon說，很明顯這是假期和新年後出現的新一波高潮，此情況從4日這周起漸達高峰。

每日於洛縣進行的病毒檢測中，約五分之一為陽性，與11月初（每25例中約有一人感染）相比大幅增加。

Simon說，每日的病例增加，可能會在未來一、兩周內持續，將導致更糟糕的醫療系統和更多人死亡。12月初洛縣平均每日30人死於新冠肺炎，如今每日平均死亡約200人，此數字已超越洛縣其他原因的日均170死亡人數，包括心臟病、癌症、中風、糖尿病、車禍、自殺和兇殺等。

洛杉磯加大醫學院傳染病專家Robert Kim-Farley說，「病例數增加，將使住院和加護病患者數量增加，醫院將被迫進行配給醫療。」