維護投票權 民權領袖促重建信任

民權律師Judith A. Browne Dianis認為非裔選民被剝奪選舉權。（會議截圖）

投票權在美國 是一項基本權利，但是去年11月3日的總統大選及今年1月5日的喬治亞州聯邦參議員選舉爭議不斷，民眾對選舉結果的不信任程度前所未有。民權領袖8日在線上探討如何重新建立民眾的信任及改善選舉系統，堅決維護民眾的投票權。

民權律師兼國家進步項目辦公室主任Judith A. Browne Dianis認為，6日在國會大廈發生的暴力事件，那些暴徒不僅僅是對選舉結果不滿，而是對這個國家的仇恨。Dianis提到，拜登宣布提名 民事與人權領袖會議主席兼首席執行官Vanita Gupta為副檢察長，Kristen Clarke被提名為美國政府選舉民權司助理檢察長，他們都是資深民權領袖，提名標誌著政府為恢復獨立性和廉正性，以及建立一個公平的司法系統所做的努力。

她還提到種族問題，尤其是11月大選中，少數族裔未能公平發聲，選舉制度和方式對選民造成各種不便。譬如身分審核、驗證照片、簽名、移除郵箱阻礙通訊投票 等等，她希望選舉程序能更加簡化，而不是給選民製造不便。

拉丁裔團體Mi Familia Vota主席Gabriela D. Lemus表示，2020年大選中拉丁裔選民大幅增加，尤其是在一些搖擺州。她認為改善選舉系統是個長期的過程，首先要加強社區溝通，聽到選民們的聲音以及宣導教育。

紐約大學法學院布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）主任Myrna Perez表示，許多地方因為沒有足夠的資源，導致選舉出現了一些問題。譬如選務人員不足導致投票大排長龍、計票耗時過長、郵寄投票和計票讓預算暴增，許多選民無法順利投票等等，等於剝奪了人民的投票權，讓人質疑選舉的合法性。

她還提到選民獲得的資訊有限，尤其是少數族裔，因語言障礙導致他們獲取虛假信息（disinformation）和錯誤消息（misinformation），如果投票站未能提供多語言投票指南，也會影響選舉公正性。