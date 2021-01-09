我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

維護投票權 民權領袖促重建信任

記者王全秀子／洛杉磯報導
民權律師Judith A. Browne Dianis認為非裔選民被剝奪選舉權。（會議截圖）
民權律師Judith A. Browne Dianis認為非裔選民被剝奪選舉權。（會議截圖）

投票權在美國是一項基本權利，但是去年11月3日的總統大選及今年1月5日的喬治亞州聯邦參議員選舉爭議不斷，民眾對選舉結果的不信任程度前所未有。民權領袖8日在線上探討如何重新建立民眾的信任及改善選舉系統，堅決維護民眾的投票權。

民權律師兼國家進步項目辦公室主任Judith A. Browne Dianis認為，6日在國會大廈發生的暴力事件，那些暴徒不僅僅是對選舉結果不滿，而是對這個國家的仇恨。Dianis提到，拜登宣布提名民事與人權領袖會議主席兼首席執行官Vanita Gupta為副檢察長，Kristen Clarke被提名為美國政府選舉民權司助理檢察長，他們都是資深民權領袖，提名標誌著政府為恢復獨立性和廉正性，以及建立一個公平的司法系統所做的努力。

她還提到種族問題，尤其是11月大選中，少數族裔未能公平發聲，選舉制度和方式對選民造成各種不便。譬如身分審核、驗證照片、簽名、移除郵箱阻礙通訊投票等等，她希望選舉程序能更加簡化，而不是給選民製造不便。

拉丁裔團體Mi Familia Vota主席Gabriela D. Lemus表示，2020年大選中拉丁裔選民大幅增加，尤其是在一些搖擺州。她認為改善選舉系統是個長期的過程，首先要加強社區溝通，聽到選民們的聲音以及宣導教育。

紐約大學法學院布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）主任Myrna Perez表示，許多地方因為沒有足夠的資源，導致選舉出現了一些問題。譬如選務人員不足導致投票大排長龍、計票耗時過長、郵寄投票和計票讓預算暴增，許多選民無法順利投票等等，等於剝奪了人民的投票權，讓人質疑選舉的合法性。

她還提到選民獲得的資訊有限，尤其是少數族裔，因語言障礙導致他們獲取虛假信息（disinformation）和錯誤消息（misinformation），如果投票站未能提供多語言投票指南，也會影響選舉公正性。

拉丁裔團體領袖Gabriela D. Lemus表示，2020年大選中拉丁裔選民...
拉丁裔團體領袖Gabriela D. Lemus表示，2020年大選中拉丁裔選民大幅增加。（會議截圖）
布瑞南司法中心主任Myrna Perez表示，選舉系統存在嚴重問題，資源不足。（...
布瑞南司法中心主任Myrna Perez表示，選舉系統存在嚴重問題，資源不足。（會議截圖）

通訊投票 提名 美國

上一則

防詐騙 加州停發140萬件失業金

下一則

數位革命！DoorDash外賣送貨員 取代Safeway司機

延伸閱讀

川粉中槍 譴責暴力執法聲何在

川粉中槍 譴責暴力執法聲何在
喬治亞州複選出口民調：亞裔選民多投民主黨候選人

喬治亞州複選出口民調：亞裔選民多投民主黨候選人
馬世雲支持邦塔 出任加州檢察長

馬世雲支持邦塔 出任加州檢察長
麻州移民拘留所暴動調查 州檢：獄警侵犯民權

麻州移民拘留所暴動調查 州檢：獄警侵犯民權
麻州治安官抓無證客 民權人士要求法院禁止

麻州治安官抓無證客 民權人士要求法院禁止
今春移民拘留所暴動調查：獄警侵犯民權

今春移民拘留所暴動調查：獄警侵犯民權

熱門新聞

圖：請裁掉上面第一排英文字，及最下面的Logo及文字。

現代汽車 受評為2021最佳休旅車

2021-01-02 02:00
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
陳先生Brea的工廠還在運轉著。 陳先生提供

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

2020-12-31 19:24
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19
圖：pixabay

1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

2021-01-04 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」