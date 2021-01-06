專家：打疫苗可生抗體 變種亦有效

舊金山加大藥劑博士、曾供職藥廠20餘年的程良蒂為民眾深入淺出解說新冠疫苗。（視頻截圖）

美國 醫護人員及高危人群正在陸續接種輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）新冠疫苗，然而英國和南非最新發現病毒變異的案例，有人對於新冠疫苗的有效性及接種的必要性產生疑慮。舊金山加大（UCSF）藥劑博士、曾供職藥廠20餘年的程良蒂表示，變種病毒傳染性比較高，但接種疫苗仍有一定保護作用。病毒變異很正常且會繼續發生，但接種疫苗的目的是幫助人體產生免疫力，即便未來病毒變異而感染新病毒時，疫苗已在人體產生的抗體對於變異病毒仍有一定抵抗力。

「拉古娜山莊華人聯誼會」5日邀請藥學博士程良蒂發表「了解疫苗的真相」的專題講座，深入淺出介紹了疫苗種類、效果差異、安全性、臨床試驗、監控、接種疫苗的好處以及副作用等，並回答了民眾關心的問題。

程良蒂表示，接種疫苗是利用自身保護力產生抗體，可以避免病毒傳染和交叉感染，因此越多人能接種，病毒感染就越少。像是每年流感季要注射流感疫苗 ，可以讓身體增強抵抗力。同樣的，若是注射新冠疫苗，人體本身可以產生抗體達到自然保護力的效果，尤其老年人抵抗力弱，一旦感染會導致病重住院及死亡率高，因此老年人注射疫苗非常有必要。

目前輝瑞和莫德納的新冠疫苗都是基於mRNA技術，利用這種核酸構成遺傳物質給細胞下命令，誘導人體產生對抗新冠病毒蛋白，讓身體產生抗體。部分民眾擔心接種疫苗會帶來其他副作用，程良蒂解釋，基於mRNA技術的新冠疫苗不是活病毒，不會影響DNA，不會進入細胞胞體。疫苗注射在肌肉上，相當於放了一個新冠病毒的mRNA，因此打針後身體開始製造抗體和疫苗免疫系統，身體就能抵禦病毒。

注射疫苗後，通常等待10至14天身體才會形成真正抗體，也就是比原來抗體高四倍，才能達到抵抗病毒的有效性，因此建議接種疫苗的民眾要等待14天後接種第二針，可能才比較有效。

由於拉古納伍茲（Laguna Woods）社區居民多為退休長者，大家都比較關心何時能接種疫苗，到哪裡接種？程良蒂表示，民眾可關注聯邦疾控中心（CDC）網站或是當地衛生部門公布的資訊，因為目前疫苗還未全面普及。她呼籲民眾千萬要小心，因為現傳出不法分子利用接種疫苗詐騙 ，提出接種者付費的要求。程良蒂強調，美國疫苗是免費供應美國人民的，如果被要求付錢可能是詐騙。