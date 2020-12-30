加州耆老照護機構 開始打疫苗

州長紐森宣布，CVS和Walgreens兩家藥房將獲聯邦資助，為長者護理機構居民和員工，免費接種輝瑞藥廠生產的新冠疫苗。（州長辦公室視頻截圖）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）宣布，加州已決定加入「聯邦COVID-19藥房合作夥伴關係」。CVS和Walgreens兩家藥房將獲聯邦資助，不需州或地方政府支付費用，為長者護理機構居民和員工，免費接種輝瑞（Pfizer）藥廠生產的新冠疫苗 。

從28日開始，CVS和Walgreens開始提供療養院 （nursing homes）疫苗接種，將持續三至四周時間。然後為安養院（assisted living）、居家護理機構（residential care）和其他長期護理機構（long-term care facilities）的居民和員工接種。

藥房工作人員將直接前往長者護理機構，上門為居民和員工服務。未來一個月內，CVS計畫向499家療養院提供疫苗接種，Walgreens則服務357家療養院。

疫苗由藥劑師、藥房技術員和護士管理。藥房技術員獲藥房委員會（Board of Pharmacy）豁免，可根據加州法律和專業培訓，適當參與新冠疫苗接種。

具體而言，「聯邦COVID-19藥房合作夥伴關係」有以下四大要點：

•直接與長者護理機構安排和協調現場新冠疫苗接種日期。藥房工作人員將到訪每個機構數次，以確保所有希望接種疫苗的居民和員工都能接種疫苗。

•訂購新冠疫苗和相關用品（如注射器、針頭、個人防護裝備）。

•確保疫苗冷藏。

•為長者護理機構的所有居民和員工，提供現場接種新冠疫苗。

紐森表示，目前已有85萬8000劑輝瑞疫苗運抵加州。到本周末，這一數字將翻倍達到176萬劑。

供應加州的莫德納（Moderna）疫苗，截至本周共有90萬4900劑。