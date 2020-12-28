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南加重症患者增加 居家避疫令延長 最快1月解禁

編譯組／綜合報導

聖誕假期新冠肺炎病患激增，恐使南加州和其他地區延長居家避疫令（stay-at-home order）時間。加州公共衛生局27日說，地區居家避疫令可能擴展至加州許多地區，加護病床容量高於15%的標準需持續四周，才有望解除禁令，按照這種標準，南加最快要到1月底才有可能解禁。

洛杉磯時報報導，南加州最早可能有資格取消居家避疫令的日期是21日（周一），但加州官員27日（周日）表示，近期病例激增，醫院幾達臨界點，該區與加州其他幾個區域恐持續遵守居家避疫令。

加州州長紐森（Gavin Newsom）也指出，由於新冠肺炎重症患者增加，加護病房滿床，南加州和聖荷昆谷地區（San Joaquin Valley）恐難脫離加州居家避疫令。

這些禁令包括零售商客容量減少，關閉包括美甲沙龍、博物館、動物園、水族館等，且禁止大多數聚會，旅遊和戶外餐廳用餐與遊客酒店住宿等。

根據加州政府的指示，一個地區在加護病床容量等於或大於15%前，居家避疫令將持續有效。南加州和聖荷昆谷地區（覆蓋加州58個縣中的23個）目前加護病床可容量為零。

但這不意味著醫院沒有空置的加護病床，因加州使用加權公式，確保某些病床可用於治療非新冠肺炎患者。但官員和專家警告，加護病房人滿為患，恐使醫護人員負擔加重，影響所有病患的治療品質，包括新冠肺炎患者，心臟病患和車禍受傷者。

加州 居家避疫 南加

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