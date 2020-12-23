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打新冠疫苗 不等於打流感疫苗

洛杉磯訊

家庭全科醫師陳筱芬指出，許多民眾對新冠疫苗和流感疫苗有什麼差別，以及感染到新冠病毒的人是否還需要再打新冠疫苗，新冠疫苗的效力等，都有很多疑問。她很樂意針對這些最常見的問題提供解答。

問題一：流感疫苗和新冠狀病毒疫苗能不能只打一種？而有兩種保護力？

回答是：流感病毒和新冠狀病毒是兩種完全不同的病毒，一種疫苗只能針對相應的病毒才有效。所以要預防流感病毒，就要打流感疫苗。要預防新冠狀病毒，就要打新冠狀病毒的疫苗。

問題二：新冠狀病毒疫苗的效力有95% ，意思是當所有人都打了疫苗之後，就有這麽高的效力嗎？

回答是： 95% 的效力是實驗階段的結果。參與的人，大都是健康的成年人。 但是一旦開始大規模地疫苗接種，可能就會隨疫苗接種人的年齡、身體狀況、是否有其他疾病等因素，而影響到疫苗效力。所以，可能會跟實驗階段的結果有不同。

問題三：打新冠狀病毒疫苗的效力能持續多久？

回答是：接種新冠狀病毒疫苗之後，應該會在體內發展出產生抗體的機制，這種機制至少可以維持三個月，也可能更久。這一部份是需要時間才能得到可靠的結果。

問題四：什麼樣的人、哪些人需要先打疫苗？

回答是：醫護人員和與公共衛生相關的工作人員，在養老院居住、以及工作的人員，65歲以上的人，有全身慢性疾病的病人。還有所有需要與公眾接觸的人， 例如警察、消防人員以及老師等等。最後才是「年輕的健康人士」。

問題五：已經得過新冠狀病毒的人，是否還需要再打新冠病毒疫苗?

回答是：是的，這些得過新冠狀病毒的人，還是需要打新冠病毒的疫苗。

流感疫苗 警察 養老院

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