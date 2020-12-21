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疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上和這些職業

強制員工打疫苗 72%大企業：有可能

編譯組／綜合報導
大企業暗示可能強制要求員工接種疫苗。（Getty Images）
大企業暗示可能強制要求員工接種疫苗。（Getty Images）

隨著美國新冠疫苗開打，部分大型企業暗示，不排除強制員工接種疫苗。

耶魯大學行政領導研究院（Yale Chief Executive Leadership Institute）日前透過視訊，詢問美國大企業執行長是否考慮強制要求員工接種疫苗，受訪企業包括eBay、沃爾瑪（Walmart）、高盛（Goldman Sachs）、美國航空（American Airlines）、大都會人壽（MetLife）等。結果72%的執行長表示不排除這個可能。不過，大部分執行長都未說明，是否會強制所有員工接種，或只要求必須與顧客或同事，有近距離接觸的員工接種。

有些執行長則表示，他們希望先了解初期疫苗接種的情形再做決定。美國航空執行長派克（Doug Parker）說：「現在還言之過早，讓我們先看看民眾對疫苗的接受程度，最後再做出最好的決定。」

至於強制員工接種疫苗會不會有法律問題，專家表示，企業有權這麼做，例如，醫院會要求員工接種流感疫苗或B型肝炎疫苗。

舊金山加大哈斯汀法學院（University of California, Hastings）教授瑞斯（Dorit Reiss）說：「雇主有權設定職場的衛生與安全條件。」

不過，律師莫蘭（Domenique Camacho Moran）表示，雇主必須接受例外。例如，有員工表示，他的宗教不允許他接種疫苗，雇主就必須做出讓步。

臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）向員工表示，他不認為員工一定要接種疫苗才能重回辦公室，雖然他自己會接種。臉書發言人伊利夫文（Sona Iliffe-Moon）指出，他們會等到疫苗普及之後，才重開辦公室。

為了解科技人接種疫苗的意願，社群網站Blind上周進行調查。結果發現，在3273名受訪者中，69%的人認為公司有權強制要求員工接種疫苗，願意配合的百分比更高，只有36%的人表示，就算公司不強制要求，也願意重返辦公室。

數據分析顯示，各家科技公司員工的接受程度不太相同。在公司不強制要求的情況下，Indeed和Netfix員工願意重返辦公室的比例較高， Airbnb、思科（Cisco）、Intuit和甲骨文（Oracle）員工的比例則低許多。

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