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ICU病床告急 河濱、聖伯納汀諾縣啟動備用床位

河濱訊
河濱縣將關閉的Sears購物中心改造成臨時治療COVID-19感染患者醫院，但缺乏醫療人員。（Sears臉書）
河濱縣將關閉的Sears購物中心改造成臨時治療COVID-19感染患者醫院，但缺乏醫療人員。（Sears臉書）

【河濱訊】截至15日，南加州內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣新冠肺炎（COVID-19）感染者數均突破12萬例，而且持續上升。目前兩縣加護病房重症患者全滿，院方只好動用備用床位。

河濱縣公共衛生局發言人阿巴羅表示，已經用盡ICU現有床位，但並不意味著整個縣醫療系統就無其它重症床位可用。醫院開始採取緊急計畫，包括將其它病床變為ICU病床，即使這些床尚未達到ICU要求，同時取消了擇期手術。尚不知目前有多少擇期手術被取消，隨著感染者增加及重症患者愈來愈多，有的擇期手術提前幾周被取消。

阿巴羅表示，已將河濱縣先前購物中心Sears及印地歐市市場的臨時醫院搭建完成，設備齊全，但缺乏醫療人員，尚無法投入使用。

河濱縣應急管理局發言人瑞卡特說，所謂ICU百分之百容納人數，是指全縣重症病房患者數，與複合ICU要求病床相比較。一些醫院正在使用新生兒ICU病床，以及兒童ICU病床，這些病床必須經過改裝提供成人使用，所以未計入用於COVID-19患者ICU病床數。對於河濱縣來說，ICU達到100%容量是非常罕見的，上一次發生這種情況是在疫情發生後的7月間。

聖伯納汀諾縣目前ICU也是幾無多餘床位，只有提供幼兒或兒童的重症床位除外。公共衛生官員沃特表示，若COVID-19患者使用的床位出現短缺，就要進行大調整。

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