假新冠篩檢套件 聖地牙哥查獲251具

海關與邊境保護局在聖地牙哥國際機場查獲的非法篩檢套件。（海關與邊境保護局提供）

加州疫情惡化，民眾得小心買到假的新冠篩檢 套件(testing kits)。

聯邦海關與邊境保護局（CBP）12月1日在聖地牙哥國際機場再度查獲非法新冠篩檢套件，251具冒充為塑膠卡片的套件，來自墨西哥、價值約5000元。但官員強調，購買非法篩檢工具，不但損失錢財，且還無法正確檢出是否感染，更可能因此洩漏重要個資。

聖地牙哥這起案件只是疫情爆發以來的諸多違法案件之一，許多不法集團都看準新冠商機，試圖從中大撈一票。聯邦交易委員會（FTC）先前公告的案件中，就包括肯塔基州路易維爾的一起詐騙 案，每套竟然要價200元。康乃狄克州新倫敦縣還發現寄售於7-Eleven的非法套件。

聯邦食品暨藥物管理局（FDA）警告，這些不法檢測套件只是看起來像真的，但根本沒有作用，民眾用了不但損失錢財，更可能耽誤就醫時機，或在無意之間散播病毒。FDA建議，最好的管道還是透過原有的醫療服務提供者，取得FDA核准的篩檢套件。

非法篩檢套件，除了從其他國家寄到美國，不法之徒還會將套件從美國運往其他國家。新墨西哥州 聖他特瑞莎入境口岸就發現，一名墨籍男子試圖夾帶1000組非法套件返回墨西哥。

CBP與聯邦移民及海關執法局（ICE）的聯合行動發現，這些非法套件的背後還藏著更大陰謀。官員表示，除了詐騙錢財，歹徒還想騙取個人資料，包括社安碼（SSN）、信用卡、醫療資訊等，以用於更大規模的詐騙案件。