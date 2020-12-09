疫情加劇 南加短訊警告「別外出」

加州緊急事件服務局（OES）在推特上發布的有關短訊警告的通知。（記者截圖）

12月8日中午12點，加州 政府向南加 部分區域居民的手機發出有關居家避疫令的警告，這一新的警告形式令許多居民詫異。對此加州緊急事件服務局（State Office of Emergency Service）在推特上表示，這一警告是通過加州無線緊急警告系統（Wireless Emergency Alerts System）發出，影響區域為近日下達居家避疫令的南加地區11個縣和聖荷昆谷（San Joaquin）地區的12個縣。

截至發稿，已有數百萬居民接收到有關新冠疫情 的警告訊息。該訊息強調洛縣新冠疫情正在高速傳播，建議居民盡量避免出家門，且在日常生活中佩戴口罩和保持社交距離。南加和聖荷昆谷地區近日由於加護病床（ICU）空置率跌破15%，因此觸發居家避疫令。

其實這不是南加居民第一次接到此類訊息，在南加初次下達居家避疫令的3、4月份，以及疫情出現反彈的11月初，都有居民收到類似訊息。此類信息往往會向居住在疫情出現惡化的地區，或防疫政策出現變化的地區居民發出。

同時，為了保護當地經濟，南加州西北部的三個縣，范杜拉縣（Ventura County）、聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）和聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo），希望脫離南加地區（Southern California region），改成向州政府申請自己三縣建立一個更小的中央海岸地區（Central Coast Region），以便加護病床空置率在未來三周內超過15%，即可向州政府申請經濟重啟，以便能獨立制定基於自身情況的經濟重開和防疫政策，不致受到南加地區其他疫情不樂觀的縣的牽連。

聖路易奧比斯波縣縣政委員會主席康普頓（Lynn Compton）表示，他對聖路易奧比斯波縣被疫情更嚴重的南加其它縣拖累感到不滿。范杜拉縣的首席執行長（CEO)帕沃斯（Mike Powers）也表示，他認為將中央海岸地區從人口占加州一半的南加地區分離是一個理性的選擇。