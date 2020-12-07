餐館業主怒斥洛市長「奪走一切」 視頻獲870人次萬關注

視頻中這位餐飲業主帶著哭腔怒斥洛杉磯市長。（視頻截圖）

「我失去了一切！我擁有的一切都被奪走了！」近日一段洛杉磯 餐館業主怒斥洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）的視頻，在推特上獲得870萬人次觀看，並引發大量爭論。

這位業主表示，由於洛縣新下達的居家避疫令，此前花大量心血準備的室外就餐區被迫閒置。而在她餐館旁邊的停車場上，一個電影 公司正在搭建電影佈景，其設置的員工休息區與業主餐館外的室外就餐區，並無明顯區別。這一情況激起了視頻中的業主的憤怒。

「政府沒有給我一分錢！我的生意無法在疫情 中生存，我的員工也無法在疫情中生存。」這位業主在視頻中怒吼道。

在視頻中，這位業主憤怒的指責洛杉磯市市長賈西提，強制下令洛市餐飲業關閉室外用餐，卻允許電影公司在室外運行。她表示賈西提和加州州長紐森（Gavin Newsom）應對所有在疫情中失去工作的人和破產的商戶負責。

截至發稿，已有3萬多人在視頻下留言。絕大多數支持業主觀點，並批評洛杉磯市和加州政府虛偽，不顧小業主們死活。但也有網友表示，電影業和餐飲業屬於不同行業，不應武斷的將其相提並論。