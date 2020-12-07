我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

餐館業主怒斥洛市長「奪走一切」 視頻獲870人次萬關注

記者鄭敖天╱洛杉磯報導
視頻中這位餐飲業主帶著哭腔怒斥洛杉磯市長。（視頻截圖）
視頻中這位餐飲業主帶著哭腔怒斥洛杉磯市長。（視頻截圖）

「我失去了一切！我擁有的一切都被奪走了！」近日一段洛杉磯餐館業主怒斥洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）的視頻，在推特上獲得870萬人次觀看，並引發大量爭論。

這位業主表示，由於洛縣新下達的居家避疫令，此前花大量心血準備的室外就餐區被迫閒置。而在她餐館旁邊的停車場上，一個電影公司正在搭建電影佈景，其設置的員工休息區與業主餐館外的室外就餐區，並無明顯區別。這一情況激起了視頻中的業主的憤怒。

「政府沒有給我一分錢！我的生意無法在疫情中生存，我的員工也無法在疫情中生存。」這位業主在視頻中怒吼道。

在視頻中，這位業主憤怒的指責洛杉磯市市長賈西提，強制下令洛市餐飲業關閉室外用餐，卻允許電影公司在室外運行。她表示賈西提和加州州長紐森（Gavin Newsom）應對所有在疫情中失去工作的人和破產的商戶負責。

截至發稿，已有3萬多人在視頻下留言。絕大多數支持業主觀點，並批評洛杉磯市和加州政府虛偽，不顧小業主們死活。但也有網友表示，電影業和餐飲業屬於不同行業，不應武斷的將其相提並論。

電影 洛杉磯 疫情

上一則

紐約人壽 明年將發18億紅利

下一則

速勝貸款推出 多種優惠方案

延伸閱讀

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫
洛市餐館業主視頻推特獲百萬關注 怒斥洛杉磯市長

洛市餐館業主視頻推特獲百萬關注 怒斥洛杉磯市長
南加區域居家避疫 橙縣官員轟紐森：不該一刀切

南加區域居家避疫 橙縣官員轟紐森：不該一刀切
洛市更強居家令 待家中勿聚會

洛市更強居家令 待家中勿聚會
說一套做一套…紐森頒新居家避疫令 難說服加州人

說一套做一套…紐森頒新居家避疫令 難說服加州人
反對洛市長賈西提入閣 官邸外示威

反對洛市長賈西提入閣 官邸外示威

熱門新聞

聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州新冠病毒案例急增，重症病房約有75％被佔用，其中1,812張病床被冠狀病毒患者佔據。（本報檔案照）

加州COVID-19 病例激增：很殘酷、太糟糕、還會更糟

2020-12-01 14:16
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門