我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破1372萬 德州、加州同破125萬

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

加州日平均新增病例創新高

編譯組／綜合報導 

洛杉磯時報統計11月30日的最新數據顯示，加州單日新增確診病患達到2萬1848人，高於一周前的紀錄、單日2萬654人。同時，加州過去七天的每日平均新增病例也達到1.4萬人，創下疫情以來的新高。整體來看，11月共有29.8萬人確診，占加州2020年至今確診120萬人的四分之一弱。除了遠高於其他各月，也凸顯新冠疫情正以前所未有的力道反撲。 

雖然加州疫情如此嚴峻，但相對於全美各地，仍算相對較好。過去七天內，加州每10萬人中每日平均37.1人感染，聯邦疾病防治中心（CDC）的各州排名第15。 

新增案例增加，部分或許可以歸因於篩檢更為普及，但連州長紐森都承認，新冠病例增加之際，陽性率卻也同步升高，「令人擔憂」。加州過去14天的陽性比例增為6.5%，高於前一個14天的4.7%。 

另外，住院人數增加、ICU塞爆也成為危機。加州目前已有8240位新冠病患住院治療，遠高於11月2日的2602人，同時過去七天每日平均新增333 人，兩倍於6月的高峰每日173人。而且，由於新增病患增加，未來二至三周，其中還可能多達12%的人得住院治療。 

ICU的狀況同樣令人擔憂。紐森11月30日公布的數據顯示，州內7733個ICU病床，75%已經在使用中，包括1812位新冠病患。紐森說，照目前的速度發展，ICU最快到12月中就會額滿。

加州衛生與服務廳廳長加利（Mark Ghaly）指出，推估各地ICU爆滿的時間，北加鄉村各縣可能落在12月初，南加與聖荷昆谷12月中，沙加緬度12月底，灣區可以撐到明年1月。

加州 疫情 聯邦疾病防治中心

上一則

洛縣疫情太糟糕 還會更糟

延伸閱讀

舊金山市長布里德參加華人慶生聚會 惹爭議

舊金山市長布里德參加華人慶生聚會 惹爭議
南加洛縣一日新增新冠確診破七千 創歷史新高

南加洛縣一日新增新冠確診破七千 創歷史新高
加州COVID-19 病例激增：很殘酷、太糟糕、還會更糟

加州COVID-19 病例激增：很殘酷、太糟糕、還會更糟
聖馬刁縣將在德利市 設永久性疫情檢測站

聖馬刁縣將在德利市 設永久性疫情檢測站
加州州長：考慮51個紫區縣 重啟居家避疫令

加州州長：考慮51個紫區縣 重啟居家避疫令
加州防疫限令 深夜餐廳老闆：關了餐廳 人們改開轟趴 無助防疫

加州防疫限令 深夜餐廳老闆：關了餐廳 人們改開轟趴 無助防疫

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15
亞凱迪亞購物中心停車場黑五這天，已經不再難找停車位。（記者楊青／攝影）

世說新聞／直擊疫情下黑五 南加大賣場竟這光景

2020-11-30 03:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元