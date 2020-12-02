加州日平均新增病例創新高

洛杉磯時報統計11月30日的最新數據顯示，加州 單日新增確診病患達到2萬1848人，高於一周前的紀錄、單日2萬654人。同時，加州過去七天的每日平均新增病例也達到1.4萬人，創下疫情 以來的新高。整體來看，11月共有29.8萬人確診，占加州2020年至今確診120萬人的四分之一弱。除了遠高於其他各月，也凸顯新冠疫情正以前所未有的力道反撲。

雖然加州疫情如此嚴峻，但相對於全美各地，仍算相對較好。過去七天內，加州每10萬人中每日平均37.1人感染，聯邦疾病防治中心 （CDC）的各州排名第15。

新增案例增加，部分或許可以歸因於篩檢更為普及，但連州長紐森都承認，新冠病例增加之際，陽性率卻也同步升高，「令人擔憂」。加州過去14天的陽性比例增為6.5%，高於前一個14天的4.7%。

另外，住院人數增加、ICU塞爆也成為危機。加州目前已有8240位新冠病患住院治療，遠高於11月2日的2602人，同時過去七天每日平均新增333 人，兩倍於6月的高峰每日173人。而且，由於新增病患增加，未來二至三周，其中還可能多達12%的人得住院治療。

ICU的狀況同樣令人擔憂。紐森11月30日公布的數據顯示，州內7733個ICU病床，75%已經在使用中，包括1812位新冠病患。紐森說，照目前的速度發展，ICU最快到12月中就會額滿。

加州衛生與服務廳廳長加利（Mark Ghaly）指出，推估各地ICU爆滿的時間，北加鄉村各縣可能落在12月初，南加與聖荷昆谷12月中，沙加緬度12月底，灣區可以撐到明年1月。