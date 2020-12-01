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1張圖看疫情：全美確診破1354萬 佛州逼近百萬

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

若取消佳節聚會 洛縣疫情仍有望逆轉

編譯組／綜合報導

洛杉磯縣新冠肺炎疫情，以驚人速度增長，儘管幾個月來，醫護人員有更好的經驗處理此疾病，死亡率有下降趨勢，然醫院如今不堪重負，死亡率再度堪憂。這種劣勢可以逆轉，如果民眾取消傳統節日的聚會活動。

洛縣上周感染人數創紀錄，每日平均死亡人數，是大選日的三倍。市長賈西提（Eric Garcetti）日前預估，若疫情發展如此迅速，至年底，洛縣新冠肺炎死亡人數將達1萬1511人。賈西提的預測意味著，未來的五周內，恐將有超過4000名洛杉磯人死於新冠肺炎，比疫情大流行前四個月死亡人數還多。

他警告，疫情的引爆點，可能在聖誕節前後，若疫情持續，他不排除請軍醫加入協助，且將洛杉磯會展中心改建為野戰醫院。他懇求民眾在未來幾周內待在家中，取消與家人以外的人共度佳節計畫。

專家說，隨著近九個月的醫學治療進步，和對該疾病的了解，希望這次升溫的疫情，感染者死亡率會較春夏季降低。但醫務人員不堪重負，可能會影響死亡率。

紐約大學助理教授Christopher Petrilli近期發表的論文指出，紐約住院患者的死亡率大幅下降，但隨著全國各醫院不堪重負，死亡率又將上升。

洛縣疫情的急劇上升，是否意味著，2021年將有4000多人喪生？儘管這完全有可能，但這種結果是可避免的。

賈西提的預測，是假設該病毒在未來幾周，以過去兩周相同的速度傳播，至年底將再感染18萬人，2%死亡。但考量官員宣布新的防疫限制，未來幾周蔓延速度若能減緩，死亡人數將減少。

洛杉磯時報追蹤，27日該縣有2049人住院治療，501人在加護病房。洛縣健康衛生服務主任加利（Christina Ghaly）說，在加護病房，三分之二的人需要呼吸機，這些人中，約一半無法生存。

該縣死於該疾病中，93%原本便有健康狀況，如肺病或糖尿病等，80%年齡在80歲以上。

疫情初期，洛縣約4%病患死亡，隨著治療改善，死亡率下降至2%以下。華盛頓大學健康指標與評估研究所教授Ali Mokdad的研究小組分析全美150所醫院數據，發現4月與8月新冠肺炎患者死亡機會降低30%，可能的原因包括醫生對中風和血栓等併發症能做更好的處理。

然這些進展並不能抵銷每日出現的空前病例。全國如今每日病例增加20萬人，是7月分的兩倍多。

疫情 洛縣 洛杉磯

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