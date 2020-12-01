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共和黨人：16號提案玩弄文字 偷換平權概念

記者王全秀子／洛杉磯報導
加大系統前非裔理事Ward Connerly，是1996年209號提案反對平權措施的領導者，與2014年反對SCA5的資深義工，2020年再次領導反對16號提案，功不可沒。(本報資料照片)
加大系統前非裔理事Ward Connerly，是1996年209號提案反對平權措施的領導者，與2014年反對SCA5的資深義工，2020年再次領導反對16號提案，功不可沒。(本報資料照片)

第16號提案由民主黨議員提出，未能在今年加州公投通過，象徵民主黨大挫敗。共和黨社區活躍人士分析，民主黨民選官員想要得到民主黨支持，就必須維護黨內一貫理念。但選民只要稍作分析，就能明白提案含義，以致民選官員和民意的落差大。

羅蘭學區教委陳正治表示，16號提案內容是大學入學淡化學業成績比重，強化族裔比例分配，讓注重學業成績的家庭，孩子學業具競爭力的族裔反對。而華裔學子表現平均較優異，無需以少數族裔作為競爭條件，因此華裔反對16號提案。

共和黨籍的陳正治提到，以教育立場看， 大學是專才教育，必須因材施教，能否成功完成大學教育，入學的學業基礎非常重要，所以學業成績應該是重要指標，因此他反對16號提案。16號提案「是民主黨的提案，符合民主黨理念，民主黨裔議員必須遵從自己政黨的理念投票」。

曾在南加組織多場反對16號提案活動的「加州人平等權益大聯盟」（Californians for Equal Rights，CFER）理事Saga周表示，16號提案在玩文字遊戲，以所謂多元化、反覆提到平等機會等偷換概念。提案在加州議會投票時以高票輕鬆通過，主因是議會以民主黨議員為主。她曾和民主黨政客交流，雖有人反對，但一旦公開會被扣上「反對多元和公平」的帽子，因此投票時只能按照民主黨理念投票。

Sara並說，此次反對策略也很成功。反對16號提案的領袖、加大系統前非裔理事Ward Connerly，是1996年209號提案反對平權措施的領導者，與2014年反對SCA5的資深義工，團結一致反對。通過挑戰選票指南上的語言，讓該提案的概念更明顯，選票上的解釋說明基本達到75%的滿意度，能把問題說清楚，引起公眾關注。

民主黨 投票 加州

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