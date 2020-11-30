入境加州 在家隔離14天不能做這些事

入境加州的外州或外國遊客需進行隔離14天。（洛杉磯時報）

若加州 居民在感恩節假期，離開加州或出國旅遊、探親訪友，現在是開始隔離的時候了。根據加州公共衛生局（California Department of Public Health）11月13日發布的命令，要求從外州或外國進入加州的民眾（包括加州居民），自行在家隔離14天。但此命令只限於旅遊（tourism or recreational trips）的人們，因工作、學習或工作等跨越州邊境的民眾不受影響。

衛生官員指出，你若不想在家被隔離兩星期，最好的方法是不要離開加州。以下為洛杉磯時報整理隔離相關措施。

自我隔離（self-quarantina）意味著什麼?待在家中，14天不去任何地方，或與家人以外的人見面。若本身遭感染，應完全的隔離自己，便不會感染其他人。

隔離期間，若需要一些不可少的物品，如食物或藥品怎麼辦？若絕對需要這些東西，是可以的。為避免送這些物資者有感染風險，應讓他們將物品放在隔離房間的門外，等他們離開後，再戴上口罩開門拿進屋，當然給點小費會更好。

若真的需要離家做事情怎麼辦？洛杉磯加大 公共衛生學院教授、前洛縣公共衛生局傳染病控制和預防部門主任金法利（Robert Kim-Farley）說，從技術上來說，待在房屋內仍很重要，但可在戴口罩的情況下帶狗出門，或將垃圾帶出去等。除此之外，離開隔離場所唯一可能的理由，是去看醫師。

隔離的目標，是避免產生與他人在一起的任何機會。這意味著不能有訪客，即使他們只停留幾分鐘。除了在本身的住宅院子運動外，不得到其他地方，即使只是在商店外幾分鐘，或拿外賣食物，簡短辦事等都不行。

若我必須去上班怎麼辦？自我隔離期間，不能因「工作」豁免不隔離的。若離開家去工作場所，可能讓同事或客戶暴露於病毒的危機。根據「家庭優先新冠病毒應急法案」(Families First Coronavirus Response Act）規定，可能有資格得到帶薪病假。

若需要作檢測 怎麼辦？在這14天內，都不得因檢測而免除隔離。陰性報告並不代表完全沒有染疫，這可能是偽陰性，隔離幾天檢測為陰性，可能表明病毒量尚未達到可檢測的水平。直到第14天檢測為陰性，才能確定沒染疫。

若開始感到不適怎麼辦？若出現新冠肺炎症狀，儘可能避免與他人接觸，與醫師聯繫，詢問他們是否應該測試。若檢測為陽性，請告知行程中的接觸者。若症狀輕微，遵照醫師指示建議。根據CDC指示，若感到呼吸困難，持續疼痛或胸部感到壓力，意識混亂，嘴唇或臉發青，則需就醫。