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流感季來臨 醫師籲加強避疫

記者鄭敖天／洛杉磯報導
在方艙醫院中「全副武裝」的張繼強醫師。（張繼強提供）
在方艙醫院中「全副武裝」的張繼強醫師。（張繼強提供）

隨冬季到來，南加面臨流感和新冠雙重疫情的風險逐步升高。南加方艙醫院醫師張繼強指出，新冠疫苗不會即時在流感季到來前大量投入使用，建議居民在防疫上提高警惕，做好新冠病毒成為常態化病症的準備。

張繼強說，根據往年經驗，南加流感季將在聖誕節結束後到來。屆時所有加州的醫師都必須要面臨判斷病人是流感還是新冠患者的難題。儘管網絡上流傳許多自我檢查是否感染新冠病毒的指南，但隨新冠病毒不斷變異，其在症狀上與流感的區別正在減小，以致即使是專業醫療人員也很難區分新冠患者和流感患者。在這種情況下，如果居民出現發燒或呼吸道病狀，最好的方法是盡快進行新冠和流感檢驗，以確認自己患上那個病症。

張繼強強調，日前英國已經出現一人同時患有流感和新冠肺炎的病例。在這種情況下，流感和新冠的雙重疫情，將會對南加防疫帶來巨大挑戰，迫使加州恢復2020年春天的居家隔離和夜間宵禁的嚴格防疫政策。

在對抗病毒的手段上，張繼強表示，新冠疫苗可能會在2021年中葉才會大規模投入使用，在此之前，各個社區依然要高度依賴防疫政策來避免病毒傳播。

為了更好的幫助讀者防疫，張繼強著重「隔離檢疫」（Quarantine）和「隔絕」（Isolation）的區別。儘管兩種政策都要求居民隔絕與外界的接觸，來減少病毒傳播風險，但理由不同。隔離檢疫是指居民在接觸新冠病人後，應在14天中與外界切斷接觸，來確認是否患上新冠病毒。而隔絕則是指居民在被確診患上新冠病毒後，在完全與外界切斷接觸的情況下進行恢復和治療。

在這種情況下，張繼強強調，處於隔離檢疫期的人，不得與處於隔絕期的病人同居於一屋簷下，以防止隔絕期病人將病毒傳染給隔離檢疫期的人。同時，考慮到不同新冠患者的免疫力和康復時間不同，所有隔絕期的病人也應遵守分別隔離的原則，以防止出現其中一人康復後遭遇二次感染。

流感 防疫 南加

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