加州21日起新宵禁 旅館、露營地不受影響

加州 新冠肺炎疫情急遽上升後，21日起實施新的宵禁 措施至12月21日，要求民眾晚上10時至凌晨5時之間留在家裡，但並未關閉旅館 ，加州各處露營地也未受到影響。

加州旅館與酒店協會（California Hotel & Lodging Assn.）發言人Pete Hillan指出，宵禁只意味著客人必須於晚上10時停止在街道上逗留。

根據加州州長紐森（Gavin Newsom）透過加州公共衛生廳宣布的宵禁措施，要求住在臨時住所、住處以外的所有活動，必須在晚上10時前至隔日清晨5時停止。

但這項規定並不會影響加州露營地。加州州立公園發言人Jorge Moreno說，至目前為止，營地活動並未變化。

新的措施適用於該州疫情嚴重的縣（紫色），目前加州58個縣中，有40多個縣被規範到此層級，包括南加州洛縣、橙縣、寇恩、聖地牙哥、范杜拉、聖塔芭芭拉、河濱、聖伯納汀諾和帝王縣（Imperial）。

加州與全美領導人，敦促民眾最好靠近家，推遲不必要的旅行，但大多數旅館仍開門營業，儘管業績低於平時，主要接待必要的商旅與休閒旅客。

Hillan說，該協會代表加州約6000家旅館，與加州和聯邦官員密切合作，提高消毒清潔標準以降低病毒風險，目前尚未發現旅館客人或員工出現疫情大爆發。