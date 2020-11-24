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繼LAX 安大略機場設付費新冠檢測

編譯組／綜合報導
安大略與洛杉磯國際機場，目前都提供付費新冠肺炎檢測服務。（路透）
安大略與洛杉磯國際機場，目前都提供付費新冠肺炎檢測服務。（路透）

聖伯納汀諾縣安大略國際機場（Ontario International Airport）23日開放新冠肺炎測試「得來速」業務（drive-trough COVID-19 testing），目前該機場與洛杉磯國際機場(LAX)都提供收費檢測服務。

安大略機場測試地點在第二與第四航廈間的三號停車場（Lot 3），每日上午7時至晚上9時受理，費用為125元（抗體或標準分子NAAT檢測），150元（快速抗原測試）、249元（快速分子NAAT檢測）和475元（用於被稱為「最適用於旅行」的快速PCR型測試）。

機場官員說，從現在到30日（周一），他們預計有10萬多名遊客通過安大略國際機場，12月17日至1月3日，會再增加18萬名旅客。這相當於去年同時間的60%。

洛杉磯機場已於11月初開設三個測試點。國際機場航廈、第二和第六航廈提供PCR鼻拭子檢測．該檢測油Clarity Lab Solutions進行，價格為150元，預計24小時內可得出結果。檢測時間為上午8時至晚上8時。

位於橙縣聖塔安那的約翰韋恩機場（John Wayne Airport），官員目前正與Hoag醫院合作，明年春季開設診所，提供快速新冠肺炎檢測，以及流感預防針和遠程醫療服務等。這家面積為850平方呎的Fly Well診所，主要是替旅客和機場員工服務。每天將配置醫療人員，機場與Hoag醫院在B航廈提供免費流感疫苗與營養服務站。

至於布班克和長堤機場，目前尚未宣布加入進行新冠肺炎檢測站計劃。一位發言人說，聖地牙哥國際機場尚無廣泛的新冠肺炎檢測，但阿拉斯加航空公司和合作夥伴Carbon Health正替前往夏威夷的乘客，提供機場測試。

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