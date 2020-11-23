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佳節疫情激增 南加憂假期醫護、物資短缺

編譯組／綜合報導

加州新冠肺炎疫情激增，加劇醫護人員的焦慮與不堪重負，令人擔憂在接下來假期艱難時刻，缺乏醫護人員和物資。

洛杉磯時報報導，美國中部地區近期因疫情上升，削弱該州醫護口罩、手套等防護設備的儲備量，儘管疫苗的好消息讓大家看到希望，但對疫情正上升的加州病患情況，醫護人員顯得擔憂。

自10月以來，聖伯納汀縣洛瑪琳達(Loma Linda)大學醫學中心的醫護人員，一直警惕關注病例激增相關報導，上周他們發現，在24小時內，有15名新冠肺炎病患入院，醫學主任Michael Matus將此情況描述為「大量患者」。他說，「我們立即啟用一個病房，和另一個病房的一半，這使護理人員感到緊張，然後是醫師。我們試圖讓醫師最多照護16名患者，但那天最多照顧24人。」

至19日止，洛縣新冠肺炎住院患者增加40%。洛瑪琳達所在的聖伯納汀諾縣增長45%，河濱縣增長34%。

南加大醫學院感染預防醫學主任Neha Nanda說，洛杉磯教學醫院毫無疑問地看到染疫患者上升趨勢，預估接下來幾周住院量持續上升。她擔心隨著該地區病患增加，醫院很快會短缺病床。

加州醫院協會主席Carmela Coyle說，11月初州長紐森（Gavin Newsom）表示，加州僅將病床容量的4%，用於新冠肺炎患者，這一數字上周上升至6%。此外如帝王縣，近四分之一病床容納新冠肺炎患者，國王縣為16%。「疫情爆發時，今天病人為零，但明天可能就很多。」

河濱縣幻象莊市（Rancho Mirage）Eisenhower Health首席醫學官Alan Williamson說，疫情凸顯醫院在提供服務，又要降低成本的過程中做出的取捨。美國衛生系統已朝著「即時」模式邁進，因此手上沒有太多物資，他們多將所有業務交給一家供應商，壓低手套、口罩和隔離服價格，但若該供應商沒貨，就沒有備用廠商。

不僅如此，照顧重症患者也會帶來疲勞感。洛杉磯凱薩醫療中心護士Tinny Abogado擔心沒有足夠的口罩讓她安全完成工作，也擔心醫院還沒為即將來到的疫情激增做好準備。

在河濱加大醫療單位工作的Patricia Wilson預計，隨著流感季節與公眾隔離疲勞，她的工作將持續很忙。她一直努力解決睡眠和焦慮問題，為保護丈夫和20個月大女兒安全，她不得不做好措施，「當我回到家，丈夫想給我一個吻，但最後一刻我只能避開。」

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