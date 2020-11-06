洛縣疫情反撲 職場確診增

洛杉磯縣衛生局局長費若。（視頻截圖）

洛杉磯縣近幾日單日新冠肺炎 確診病例不斷走高，疫情 反撲。5日新增病例數破兩千，創下8月末以來單日確診數新高。此外，職場疫情爆發事件增多。

洛縣 5日單日新增新冠肺炎病例2065例，新增死亡病例25例。新增病例數升高與系統故障無關。截至目前，洛縣有確診病例31萬5564，死亡病例7140。

洛縣七天平均單日確診數有所上升。10月初，七天平均確診數為每天940，上周上升為1275。上周，洛縣感染率為每1000人中有一名感染者，4日，該數字為每670人中有一名感染者。

洛縣5日有825名新冠肺炎住院病人，其中29%為重症監護病人。近兩日，住院人數都上升超過800人。自9月中以來，住院人數都曾穩定在800人以下。

洛縣內職場疫情爆發案明顯增多。例如，9月6日至19日兩周內，有23起爆發案例，10月4日至17日的兩周，該數字為40起。對此，洛縣公共衛生局局長費若表示，公共場所疫情爆發說明新冠病毒可以在多種情況下傳播，如果民眾不做好防疫措施，他們可能會無意識地將病毒傳染給有基礎疾病的人，使他們健康和生命收到威脅。

洛縣公共衛生局科學主任Paul Simon醫師5日表示，「我們確實很擔憂，隨著天氣變冷，更多時候人們待在室內，加上防疫疲倦，人們想要更多的社交活動；節假日又要到來，所有的這些因素都可能導致疫情反撲。」