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洛縣疫情反撲 日新增病例竄升

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯縣公共衛生局局長費若。（視頻截圖）
洛杉磯縣公共衛生局局長費若。（視頻截圖）

洛杉磯縣新冠肺炎有反撲趨勢，4日新增病例數為兩個月以來的新高。同時，日住院人數為9月中旬以來首次超過800人。

根據洛杉磯縣公共衛生局，洛杉磯縣4日新增病例1843，是沒有系統故障因素下，8月末以來單日新增最高的一天。同時當日新增死亡病例22例。目前洛縣共有31萬3562確診病例和7117例死亡病例。洛縣單日新增病例數自10月初以來，逐漸穩步上揚。

洛縣4日有住院人數817人，其中29%為重症監護室病人。這是9月中旬以來日住院人數首次超過800人。新冠疫情最嚴重時，今年7月，日住院病人有2200多。目前住院人數增加與近來上揚的確診人數有關。

目前洛縣仍處於加州政府制定的第一等級（紫色）經濟開放階段，該階段對商業行為規定也更嚴格。想要進入第二階段，必須滿足日新增病例數不超過700人，每10萬居民中確診不超過七人的標準，目前洛縣該數字為7.5，上周該數字為八。

此外，洛縣的新冠肺炎傳播率也有所上升，截至4日，傳播率為1.02，一周前該數字為0.95。若傳播率超過1，意味著未來幾天新增確診數會上升。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer ）表示，隨著天氣逐漸變冷和節假日臨近，人們更容易在室內聚會，疫情很可能再次反撲，洛縣衛生局提醒民眾不要放鬆警惕，取消大型聚會，保持社交距離，戴口罩。

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