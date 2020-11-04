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第23號提案 增加腎病治療成本 無望通過

記者謝雨珊／洛杉磯報導
加州第23號提案要求批准一項管理加州洗腎診所的法律，該案最終應無望通過。(unsplash）
加州第23號提案要求批准一項管理加州洗腎診所的法律，該案最終應無望通過。(unsplash）

加州第23號提案要求批准一項管理加州洗腎診所的法律。截至3日晚間10時左右，根據州務卿官網，加州第23號提案在開票50.5%選票時，向該提案說不的投票率已占63.8%，支持該案的選票占36.2%，開票結果懸殊大，勝負非常明顯。加州第23號提案應是無望通過。

根據Voter's Edge California顯示，不支持第23號提案通過的募款金額達1億522萬8696元，支持該案通過的募款金額只達896萬4254元，數目懸殊相當大，該提案通過的機率微小。開票的支持及反對的票數，跟大眾預期的一樣差異甚遠。

投下反對票的選民主要認為，洗腎時要求醫師在場，可能增加病人的治療成本，反而會使民眾等待治療的時間更久。支持者則是認為，新增規定將使診所更安全，也可確保擁有任何保險的患者都將得到平等對待。

加州第23號提案若通過，每個診所在營業時間內至少得有一名醫師在場，且須為患者提供相同水準的護理，無論支付方式是由私人保險承擔，還是由加州醫療保險（Medi-Cal）或聯邦醫療保險（Medicare）等政府資助計畫。

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