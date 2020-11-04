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14搶3 爾灣市議員競選激烈

爾灣市訊
華裔候選人蔣丹（圖右）與競選義工在爾灣市府廣場爭取選民支持。（本報記者/攝影）
華裔候選人蔣丹（圖右）與競選義工在爾灣市府廣場爭取選民支持。（本報記者/攝影）

爾灣市議會、爾灣學區3日晚將選出三位市議員、一位教委，競爭十分激烈。

2020年大選年中，爾灣市亞裔選民提早投票意願不高，投票率落後五到七個百分點，投票日當天一早，市議員候選人蔣丹(Diana Jiang)特別針對亞裔選民發出6800個催票的簡訊，希望更多亞裔選民把握最後一天，以選票發出自己的聲音。

爾灣市議會今年共有14位候選人競選三個席位，候選人中有現任市議員、卸任市議員、曾參選過的社區人士及不少新人，包括首次參選的華裔蔣丹及Hai Yang Liang，競爭十分激烈。

本次有三位華裔候選人角逐爾灣學區第三選區教委一席空缺，包括橙縣檢察官余凱澤（Cyril Yu)、爾灣加大新生黃思恩(Bethany Huang)及華人家長吳信良（Sidney Wu）。曾任爾灣學區財務諮詢委員的余凱澤，獲爾灣學區四位現任教委及爾灣學區教師協會背書，是最被看好的候選人。

獲金橙俱樂部背書的科技公司主管蔣丹，以獨立候選人的姿態參選，跳出黨派界線，強調發展高科技經濟，維護爾灣城市規畫的架構，並承諾若當選將捐出市議員薪水給老人及兒童。

投票日當天，蔣丹的競選團隊在爾灣市政府、爾灣中文學校、Quail Hill社區中心等投票站都有義工到現場拉票。她表示，競選期間總共向爾灣選民發送了21萬則簡訊，每周發出三萬封電郵，還有許多電話、郵件及線上論壇，在疫情中盡全力與選民互動，選舉日當天在投票站由義工進行最後衝剌，也是不能少。

蔣丹並指出，到10月25日為止，爾灣市亞裔選民仍有約1萬7000人尚未投票，落後白人選民大約五到七個百分點，她立即決定針對亞裔選民郵寄文宣，並在投票日當天向亞裔選民發送催票簡訊，提醒亞裔重視選票的力量。

爾灣市政府前的廣場上，投票日當天格外熱鬧，選民可選擇不下車的方式，將密封選票交給選務處工作人員，也可親自到市府投票。今年受新冠疫情影響，已有破紀錄的選民提前投票，但投票日仍有不少選民親自去投票站。

爾灣市政府特別將市府廣場，規畫成排隊區及允許候選人拉票的自由言論區，許多候選人都提早在自由言論區佔位置，擺出文宣、瓶裝水及小餅乾等，把握最後機會向選民推銷自己的理念。投票日當天最熱門的兩個投票站是爾灣市政府及北木社區中心，到了下午排隊時間超過20分鐘。

爾灣市府預期投票日將會有大批人潮親自投票，特別在市府廣場開闢戶外排隊區。（本報記...
爾灣市府預期投票日將會有大批人潮親自投票，特別在市府廣場開闢戶外排隊區。（本報記者／攝影）
爾灣市前市議員Larry Agran投票日親自在市府廣場拉票。（本報記者／攝影）
爾灣市前市議員Larry Agran投票日親自在市府廣場拉票。（本報記者／攝影）
爾灣市府的投票站前開放自由言論區，候選人紛紛進駐展開最後衝剌。（本報記者／攝影）
爾灣市府的投票站前開放自由言論區，候選人紛紛進駐展開最後衝剌。（本報記者／攝影）

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