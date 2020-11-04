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選舉結果影響大 胡澤群：華人社區分化深

記者啟鉻／洛杉磯報導
亞美政聯主席胡澤群。（本報資料照片）
亞美政聯主席胡澤群。（本報資料照片）

亞美政聯主席胡澤群表示，總統大選以白登獲勝機會較大，這次總統選舉對美國與國際影響深遠，且有年輕選民積極參與。但他提醒，一旦選舉結果與個人預期有差距，年輕人也不要放棄政治參與的熱情。

胡澤群以華人社區為例，指出此次選舉分化嚴重。在支持川普的華人選民中，很多是來自台灣、香港的移民，他們認為中共不遵守一國兩制承諾，導致香港發生亂局，而台灣絕不能重蹈香港覆轍，且對中共不能抱任何幻想。支持川普連任，就能繼續對抗中共，對中國維持強硬立場。

但也有部分華人選民支持白登，認為川普不配做自由世界的領導者。總之，選舉結果對美國未來走勢影響深遠，對新型國際關係的影響無法估量。

胡澤群強調，此次選舉各項提案對亞裔、華人有較大影響，都需要重視。比如涉及增加商業產業稅的第15號提案、加強假釋和財產犯罪量刑的第20號提案、強化地方政府租金控制的第21號提案，以及與亞裔、華人息息相關涉及恢復平權措施的第16號提案等。

他認為，通過初步民調，第16號提案過關機會不大，就看最後那些先前沒有明確表達意見的選民，如何在最後投票時的決定。

胡澤群認為，今年選民投票熱情超過以往，尤其年輕選民參與度較強。不過需要提醒的是，一旦年輕選民認為選舉結果與自己期許有差距，不要放棄努力，希望繼續在參政方面發揮影響和作用。

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