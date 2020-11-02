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挺川華人倒戈 遭昔日友人撻伐

本報記者／洛杉磯報導
圖為早先李忠剛在全國巡迴的造勢活動上。（本報檔案照）
圖為早先李忠剛在全國巡迴的造勢活動上。（本報檔案照）

雖然近來不少共和黨員或官員都宣布「倒戈」背書白登，但畢竟只是看到的新聞，若身邊人有此大轉變，常令人難以接受，甚至有華人夫婦因挺川反川鬧離婚。近日一位曾經的挺川華人宣布轉而支持白登，卻遭到昔日好友攻擊，令他感慨華人參政需要平常心。

華裔選民李忠剛（Cliff Li）在上一次大選時，曾積極為川普競選造勢。還成立亞裔共和黨全國委員會（Asian.GOP）組織，在多地舉辦造勢活動。但今年大選他改變立場，最近還在Asian.GOP組織頁面上宣布背書白登，表示「不同意白登的許多政策，也沒關係。現在問題在於，美國是不是還是那個美國」，此舉引起不小波瀾。

李忠剛在公眾號的採訪中解釋他態度的轉變。他表示一個分裂的美國，一定會是個衰敗的美國，川普並非一個團結的因素，他的用詞和風格，只會使兩邊裂痕加深，事實也證明今天的美國要比三年前更分裂。而分裂的美國對華人非常不利，一旦動蕩，「華人只會是砧板上的肉」，因華人政治力量太弱。他呼籲大家不妨把意識形態和政治觀念先放在旁邊，2020年應有一個總統，起碼會試圖彌合大家的不同。

他坦言不想成為「川普黨」，「我們就應該是共和黨，叫什麼名字或者忠於哪個領袖，我認為相對來說還是次要的」。他希望將來保守派應真正回到保守價值，而非為了迎合某一個基本盤，就以他們的價值取向來決定黨派取向。

不過李忠剛的想法激起不少挺川聲音的駁斥，例如有兩個公眾號紛紛發帖指出，李忠剛的Asian.GOP組織中文名為「亞裔共和黨全國委員會」，名號唬人但實則關注人數極少，是一個「山寨委員會」，文章並稱其為「共和黨叛徒」和「欺世盜名」的「江湖騙子」，還指李忠剛是因「楊莅」（Cindy Yang）事件被共和黨掃地出門。

李忠剛無奈表示，Asian.GOP組織確是上次大選時在共和黨全國委員會（RNC）的幫助下成立。成立這類組織本就是美國的做法慣例，選舉期間處處可見「xx for Trump」的組織，還有華人打出巨幅標語「華人熱愛川普」，這也並不代表所有華人。

無論李忠剛的組織規模究竟如何，退去頭銜之後的他，無非只是一名轉變了立場的華裔選民。李忠剛認為，有不同意見會引起挺川者反對這也很正常。但最令他遺憾的，是一些昔日朋友、同學，居然對他個人攻擊，令他深感詫異。他認為美國政治本就有「和而不同」的文化，華人也應慢慢學會如何交流不同意見。他感慨華人參政議政時間還短，有熱情是好事，但也要有平常心。他希望風波過後，「想做朋友的，大家還是朋友」。

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