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亞馬遜超市智能購物車 爾灣民眾排隊體驗

本報記者╱爾灣市報導
亞馬遜生鮮超市在爾灣開張。（本報記者/攝影）
亞馬遜生鮮超市在爾灣開張。（本報記者/攝影）

全美第二家亞馬遜生鮮超市22日在華人聚集的爾灣市開張，當天從早到晚吸引了川流不息的人潮，許多人想親身體驗使用智能購物車，只好在店外排隊等候。

亞馬遜的智能購物車上附有小螢幕，消費者可用手機登入個人的亞馬遜帳號，在超市內購物時，智能購物車自動讀取商品上的條碼，將單價及總金額顯示在螢幕上。購買新鮮蔬菜水果時，消費者要自行鍵入代號，智能購物車即會自動稱重及計價，並立即顯示在螢幕上。

亞馬遜的個人助理Alexa在超市中也占據明顯的地位，消費者可以向Alexa詢問商品的位置、相關食譜或是購物清單，不過目前只支援英語。採購完畢之後，消費者走上大門前的黑色地毯，智能購物車出現綠燈，顯示已經自動結帳，消費者即可提著購物袋出門，收據直接以電郵發送，節省掉排隊結帳的步驟。

目前亞馬遜的智能購物車，只適用於購買大約兩到三個紙袋的商品。如果買的東西太多，會遮住智能購物車上的感應裝置而出現故障。不過店裡也有一般購物車及結帳區，智能購物車不能推出店外，結帳後可改用普通購物車推到停車場中。

亞馬遜生鮮超市供應商品類似一般的美式超市，包括生鮮蔬果、肉與海鮮、麵包部、冷凍食品、熟食及日常用品等等，價格上也相當具有競爭性，但是華人習慣食用的商品不多。

超市的一角設有亞馬遜網站的客服及取貨箱，並有專櫃展示亞馬遜網站上的人氣商品，目前以小家電、廚具及食譜居多。

爾灣的亞馬遜生鮮超市位在五號公路與Jamboree大道路口，這裡不僅是超市，也是亞馬遜生鮮商品的供貨倉庫，來自橙縣各地的生鮮商品訂單，即由此地出貨，一般均在幾小時之內送達。

智能購物車結合了購物清單及結帳的功能。（本報記者/攝影）
智能購物車結合了購物清單及結帳的功能。（本報記者/攝影）
生鮮超市附設亞馬遜網站客服及產品專櫃。（本報記者/攝影）
生鮮超市附設亞馬遜網站客服及產品專櫃。（本報記者/攝影）
熟食區的烤雞價格相當有競爭力。（本報記者/攝影）
熟食區的烤雞價格相當有競爭力。（本報記者/攝影）

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