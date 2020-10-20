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劉雲平：16號提案衝擊亞裔有限 主要是「平衡」白人學生人數

記者鄭敖天／洛杉磯報導
華裔美國聯邦眾議員劉雲平(中)與父母合影。（本報資料圖片）
華裔美國聯邦眾議員劉雲平(中)與父母合影。（本報資料圖片）

華裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）19日在回應記者提問時表示，加州第16號提案提出恢復平權措施（Affirmative Action），主要目的是「平衡」公立大學中白人學生，與非裔、西裔學生比例，但同是少數族裔的亞裔，受到的衝擊將極為有限。

劉雲平在線上記者會指出，在目前參眾兩院政治情勢下，新紓困案很難在總統大選結束前出爐。目前民主黨提出的2.2兆元新紓困計畫，依然在參院遭到共和黨阻擋。雖然白宮有意在紓困計畫上展現妥協姿態，但參院多數共和黨議員，依然對新紓困案強烈反對。

在回答本報記者提出，民主黨紓困案是否如共和黨所言，有開支過大之嫌？劉雲平表示，目前美國正經歷數十年來最嚴重的經濟衰退，社會各界都急需紓困援助。目前的2.2兆元紓困計畫已是在最初3.4兆紓困提案的基礎上精簡產生，如果按共和黨要求再次精簡，將很難達到援助陷入困境美國人的目的。

針對加州第16號提案，劉雲平強調，該提案提到的平權措施，不會強制各校設定族裔配額，也不會在高等學府中用其他少數族裔「替代」亞裔。劉雲平還表示，該提案的目的不是去解決特定社會問題，而是給予各大學改變錄取政策的權力，保持校園多元化，同時提案不會允許學校做出有害於個別少數族裔的決定。

在中美關係問題上，目前擔任眾院會外交委員會成員、並為空軍預備役上校的劉雲平強調，目前中美關係是世界上最重要的雙邊關係。妥善理性處理，才能保證美國的國家利益。川普之前進行的對華貿易戰，傷害的是美國本土的企業與就業機會。

最近川普政府將新冠疫情稱為「中國病毒」（China Virus）、「功夫病毒」（Kung Flu）的做法，也置美國亞裔社區於種族主義的威脅下。劉雲平還批評川普政府，除了習慣「推特治國」外，未見有系統的對華政策。

劉雲平指出，中美兩國應該在坦誠與相互尊重的基礎上，來實現「公平貿易」的目標。而他有信心民主黨候選人白登（Joe Biden）可以勝任制定理性對華政策的重任。

當天記者會的組織者方孝偉表示，作為華裔，劉雲平在白人居民占多數的加州33選區脫穎而出，當選國會眾議員。這一成就不僅代表華人在參政議政上更進了一步，也證明主流社會對華裔政治家的肯定。

劉雲平 紓困 美國

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