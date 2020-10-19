我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Google：疑似中國駭客「釣魚」入侵白登陣營電腦

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

洛縣新冠住院數上升 籲接種流感疫苗

記者王若然／洛杉磯報導
洛縣近一周疫情變化。（記者王若然／製表）
洛縣近一周疫情變化。（記者王若然／製表）

洛杉磯縣18日新增新冠肺炎病例358例，新增死亡病例13例。這一數字與平時相比較低，可能是因為周末有實驗室不上報數字所致。然而一周以來住院人數持續增加。

截至18日，洛杉磯縣有752名新冠肺炎病人住院，其中ICU病人佔27%，住院人數為近一周新高。

根據洛縣近一周數據，18日新增病例數下降較明顯，但洛縣14、15、16日單日新增病例都破千，在此之前日增病例均處於1000人以下，引起衛生官員擔憂。17、18日兩天的單日新增病例分別為953和358。目前，洛縣共有確診病例28萬8451人， 死亡病例6876人。

洛縣公衛局鼓勵民眾接種流感疫苗，以防秋冬流感引發更多住院人數。

洛縣公共衛生局提醒民眾遵守私人聚會時的安全措施，包括聚會不超過三個家庭，所有聚會都要在戶外，保持社交距離，戴口罩等。食物必須使用一次性餐具盛裝，一次聚會不得超過兩小時。衛生局還建議一次聚會見一家人，這樣可以較好地防疫。

洛縣仍處於加州新冠肺炎最嚴格防疫的階段，想要往下一階段邁進，洛縣日新增病例不得超過700。但近一周內，日新增病例數一度破千。

洛縣 流感疫苗 新冠肺炎

上一則

百年Los Rios農場烤肉摘蘋果 美版農家樂

下一則

11萬加州人搶購槍 擔心釋囚、社會動亂

延伸閱讀

洛縣疫情 住院人數近一周新高

洛縣疫情 住院人數近一周新高
緩打流感疫苗之亂 陳時中道歉：沒料50至64歲族群搶打

緩打流感疫苗之亂 陳時中道歉：沒料50至64歲族群搶打
癌友可打流感疫苗？醫師解析接種疫苗最好時機

癌友可打流感疫苗？醫師解析接種疫苗最好時機
台公費流感疫苗不夠打 被酸：不是很會超前部署嗎？

台公費流感疫苗不夠打 被酸：不是很會超前部署嗎？
4月沒增購疫苗 專家：錯失時機

4月沒增購疫苗 專家：錯失時機
台公費流感疫苗不夠打 被酸：不是很會超前部署嗎？

台公費流感疫苗不夠打 被酸：不是很會超前部署嗎？

熱門新聞

乾燥監測最新報告指出，西部地區出現極端乾燥範圍增加。（US Drought Monitor）

「聖妞」報到 加州今年冬天慘了

2020-10-12 03:22
Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
「電郵門」發酵，對大選有何影響？（路透）

世說新聞／ 兒成史上最「坑爹」？神預測下屆總統是他

2020-10-17 04:30
LAX又現噴射背包客。（Getty Images）

噴射背包客闖LAX 華航機師驚見

2020-10-14 20:38
TreeToTub的創立者寇元康（左）。（寇元康提供）

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

2020-10-17 03:28

親人染疫一周3死 家屬：勿信川普

2020-10-15 03:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次