洛縣新冠住院數上升 籲接種流感疫苗

洛縣近一周疫情變化。（記者王若然／製表）

洛杉磯縣18日新增新冠肺炎 病例358例，新增死亡病例13例。這一數字與平時相比較低，可能是因為周末有實驗室不上報數字所致。然而一周以來住院人數持續增加。

截至18日，洛杉磯縣有752名新冠肺炎病人住院，其中ICU病人佔27%，住院人數為近一周新高。

根據洛縣 近一周數據，18日新增病例數下降較明顯，但洛縣14、15、16日單日新增病例都破千，在此之前日增病例均處於1000人以下，引起衛生官員擔憂。17、18日兩天的單日新增病例分別為953和358。目前，洛縣共有確診病例28萬8451人， 死亡病例6876人。

洛縣公衛局鼓勵民眾接種流感疫苗 ，以防秋冬流感引發更多住院人數。

洛縣公共衛生局提醒民眾遵守私人聚會時的安全措施，包括聚會不超過三個家庭，所有聚會都要在戶外，保持社交距離，戴口罩等。食物必須使用一次性餐具盛裝，一次聚會不得超過兩小時。衛生局還建議一次聚會見一家人，這樣可以較好地防疫。

洛縣仍處於加州新冠肺炎最嚴格防疫的階段，想要往下一階段邁進，洛縣日新增病例不得超過700。但近一周內，日新增病例數一度破千。