場邊人語／佳節日到 美足當道

美國一年一度的感恩節 ，家家桌面提供的是應時盛宴，大家笑談之間，離不開的其實是美式足球球賽。

國家美式足球聯盟（NFL）於11月27日循例從中午到晚間安排三場比賽，分別由底特律獅隊在主場迎戰威斯康辛州綠灣包裝工隊，後者以31：24取勝；達拉斯牛仔隊在主場出戰堪薩斯城酋長隊，酋長隊以31：28勝出；馬里蘭州巴爾的摩的烏鴉隊則在主場對抗俄亥俄州 辛辛那提猛虎隊，前者以32：14贏球。

美國自從1863年起，將每年11月第四個星期四，訂定為「感恩節」國定假日，以便「感謝和讚美我們在天上的父」。

1934年11月29日，底特律獅隊開啟大聯盟感恩節比賽傳統，因為投資者理察斯（George Richards）買下球隊之後，把主場搬遷到底特律的老虎球場（Tiger Stadium)，並且動腦筋暢通營銷，他幸運地說服國家廣播公司（NBC)動員94家廣播電台聯合播出前所未見的「感恩節大賽」(Thanksgiving Day Football)-由獅隊出戰芝加哥熊隊，獅隊在這場歷史性球賽中雖然以16：19敗陣，可是當天門票搶購一空，從此獅隊名正言順地傳承感恩節當天必定出戰傳統。

德州 達拉斯牛仔隊參與「感恩節大賽」也是出於市場運營的考量，在1966年11月24日，牛仔隊總經理薛拉姆（Tex Shramm）認為牛仔隊啦啦隊的美麗陣容，應該可以為全國觀眾增添過節氣氛，因此向大聯盟爭取參與機會。大聯盟起初對於這總建議半信半疑，不過一場由牛仔隊迎戰俄亥俄州克利夫蘭布朗隊的比賽，全場座無虛席，主隊以26：14獲勝，類似的活動於是持續至今。

2006年，大聯盟眼見這款商業模式充滿利多，決定把「感恩節大賽」由兩場賽事增加到三場比賽。