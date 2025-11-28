我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用9成有假

紐時：川普將移民與犯罪、經濟困境畫等號

場邊人語／佳節日到 美足當道

彭廣揚

美國一年一度的感恩節，家家桌面提供的是應時盛宴，大家笑談之間，離不開的其實是美式足球球賽。

國家美式足球聯盟（NFL）於11月27日循例從中午到晚間安排三場比賽，分別由底特律獅隊在主場迎戰威斯康辛州綠灣包裝工隊，後者以31：24取勝；達拉斯牛仔隊在主場出戰堪薩斯城酋長隊，酋長隊以31：28勝出；馬里蘭州巴爾的摩的烏鴉隊則在主場對抗俄亥俄州辛辛那提猛虎隊，前者以32：14贏球。

美國自從1863年起，將每年11月第四個星期四，訂定為「感恩節」國定假日，以便「感謝和讚美我們在天上的父」。

1934年11月29日，底特律獅隊開啟大聯盟感恩節比賽傳統，因為投資者理察斯（George Richards）買下球隊之後，把主場搬遷到底特律的老虎球場（Tiger  Stadium)，並且動腦筋暢通營銷，他幸運地說服國家廣播公司（NBC)動員94家廣播電台聯合播出前所未見的「感恩節大賽」(Thanksgiving Day Football)-由獅隊出戰芝加哥熊隊，獅隊在這場歷史性球賽中雖然以16：19敗陣，可是當天門票搶購一空，從此獅隊名正言順地傳承感恩節當天必定出戰傳統。

德州達拉斯牛仔隊參與「感恩節大賽」也是出於市場運營的考量，在1966年11月24日，牛仔隊總經理薛拉姆（Tex Shramm）認為牛仔隊啦啦隊的美麗陣容，應該可以為全國觀眾增添過節氣氛，因此向大聯盟爭取參與機會。大聯盟起初對於這總建議半信半疑，不過一場由牛仔隊迎戰俄亥俄州克利夫蘭布朗隊的比賽，全場座無虛席，主隊以26：14獲勝，類似的活動於是持續至今。

2006年，大聯盟眼見這款商業模式充滿利多，決定把「感恩節大賽」由兩場賽事增加到三場比賽。

感恩節 俄亥俄州 德州

上一則

NBA／唐西奇反應地板濕滑 湖人今戰獨行俠捨用NBA盃特色地板

延伸閱讀

東灣公園管理局推廣「綠色星期五」感恩節後一天免費開放公園

東灣公園管理局推廣「綠色星期五」感恩節後一天免費開放公園
泡泡瑪特「出海」有成 Labubu亮相紐約感恩節遊行

泡泡瑪特「出海」有成 Labubu亮相紐約感恩節遊行
感恩節浪費食物多達3.2億磅 夠全美飢餓者吃5餐

感恩節浪費食物多達3.2億磅 夠全美飢餓者吃5餐
感恩節風暴來襲 打亂40州出行 中部和落磯山脈逾12吋降雪

感恩節風暴來襲 打亂40州出行 中部和落磯山脈逾12吋降雪

熱門新聞

WNBA球星克拉克。(美聯社)

NBA／柯瑞分手UA 簽不下克拉克成痛點

2025-11-24 21:39
熱火總教練史波史特拉26日奪下了執教生涯的第800勝。（美聯社）

NBA／遭球員潑水才知執教800勝 熱火教頭齊名波波維奇、史隆

2025-11-27 03:40
湖人隊23日以108：106奪下4連勝。(美聯社)

NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝 唐西奇拿33分

2025-11-23 23:28
大谷翔平今年寫下多項難得紀錄，媒體為他創造新詞「Ohtanic」，用以形容只有大谷翔平辦得到的事情。(歐新社)

MLB／大谷翔平表現不現實 媒體為他創新詞：Ohtanic

2025-11-21 22:40
威廉斯。(美聯社)

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

2025-11-27 22:30
YTR「拉西哥LAC」開箱大谷翔平50/50紀錄卡盒，意外抽出全球僅三張超級神卡兌換券 。圖／翻攝自YT拉西哥 LAC

台網紅開出大谷翔平「神卡」價值逾百萬…原地財富自由

2025-11-28 14:22

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼