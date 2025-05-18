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場邊人語／尼克後衛 埋頭作為

彭廣揚
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NBA紐約尼克隊和波士頓塞爾蒂克隊，5月16日晚間在曼哈坦麥迪臣廣場花園球場（Madison Square Garden）進行東區季後賽第二回合第6場遭遇戰，主隊於終場以119：181明顯差距戰勝客隊贏得勝利，帶著微笑晉級季後賽第三回合，試圖稱霸東區和奪取年度總冠軍榮銜。

尼克隊當晩開賽就領先，全場團隊投籃命中率有46.2%，三分球命中率有35.6%，有55次籃板球和14次失誤。塞爾蒂克隊團隊投籃命中率有36%，三分球命中率30%，有36次籃板球和16次失誤。

尼克隊當晚依然排出的先發陣容，包括組織後衛布朗森（Jalen Brunson）、得分後衛哈特（Josh Hart）、小前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）、小前鋒阿努諾比（Ogugua "OG" Anunoby Jr. ）、中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns Jr.）。

他們每一個人的得分都達到雙位數，並且每人至少有10分的收穫。尼克隊在上半場，是以64：37領先。

尼克隊當晚表現最出色的是，全場能攻能守，埋頭苦幹的30歲得分後衛哈特，他上陣32分鐘58秒，得到10分11次助攻和11次籃板球。

哈特在例行賽季累積34次雙十，9次大三元。16日晚間在紐約市主場，這是他個人首次在季後賽獲得大三元，也創寫球隊在季後賽久違之後，再次有隊員獲得大三元的紀錄。

季後賽 紐約市 波士頓

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