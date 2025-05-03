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場邊人語／作客車城 險中求勝

彭廣揚
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美國職業籃球聯賽（NBA） 所屬的紐約尼克隊和底特律活塞隊，5月1日晚間在密西根州小凱撒球場（Little Caesars Arena)進行季後賽東區第一回合第6場系列戰，作客的尼克隊於終場以116：113戰勝晉級，預定和波士頓塞爾蒂克隊交鋒。

尼克隊和活塞隊歷年以來交手，尼克隊以223勝179敗的成績占上風。

尼克隊當晩開賽第一節就領先，團隊投籃命中率有47.7%，三分球命中率只有33.3%，有43次籃板球和17次失誤。活塞隊團隊投籃命中率有46.9%，三分球命中率26.5%，有36次籃板球和15次失誤。

尼克隊當晚排出的先發陣容包括組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）、小前鋒哈特（Josh Hart）、小前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）、小前鋒阿努諾比（Ogugua "OG" Anunoby Jr. ）、中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns Jr.) 。

他們每一個人的得分都達到雙位數，並且每人至少有10分的收穫。尼克隊在上半場，是以59：61落後，球隊在全場最多領先對方15分。

現年28歲的布朗森全場在陣42分鐘16秒，獨得40分和7次助攻，並且於比賽結束前5.1秒，從25英呎之外跳投三分球，壓哨突破僵局建攻。

布朗森自從4月21日以來，5次出場比賽有4次登場至少收穫30分。

密西根州 季後賽 波士頓

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