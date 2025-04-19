場邊人語／灰熊不怕 客場爭霸

灰熊隊於4月18日晚間，在田納西州 納許維爾聯邦快遞球場（FedEx Forum)，以120：106淘汰德州 達拉斯獨行俠隊，將以美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)西區老八的身分，從4月20日起挑戰第一種子奧克拉荷馬城雷霆隊。

雷霆隊和灰熊隊已經在季後賽 遭遇過3次。雷霆隊曾經於2014年4月19日到5月3日，和灰熊隊在季後賽第一回合遭遇，雙方勢均力敵纒鬥到第7戰，才由雷霆隊小前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant）率領全軍以120：109勝出。

曼菲斯灰熊隊於是有顛覆大聯盟季後賽作戰歷史的機會，以西部戰區的老八，在第一回合就淘汰第一種子的奧克拉荷馬城雷霆隊。

現年25歲，身高6呎2吋的灰熊隊組織後衛莫蘭特（Temetrius Jamel "Ja" Morant），18日全場先發在陣32分鐘47秒得到22分7個籃板球9次助攻，還有3次抄截。

現年22歲，身高7呎4吋的灰熊隊加拿大籍華裔中鋒周志豪，全場先發在陣32分鐘11秒得到15分11個籃板球1次助攻，沒有抄截。