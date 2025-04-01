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場邊人語／勇士季後 前鋒伺候

彭廣揚

目前在美國職業籃球聯賽（NBA）西區排行老六的金州勇士隊，無論是否以附加賽的角色晉級季後，現年22歲，來自剛果民主共和國的大前鋒庫明加（Jonathan  Malangu  Kuminga）都是關鍵人物。

庫明加品嘗過季後送禮的滋味，曾經跟隨過勇士隊，擊敗波士頓塞爾蒂克隊，贏得2021-22年大聯盟年度總冠軍。

庫明加身高6呎7吋，通常扮演替補角色，主要負責防守對方組織後衛或者得分後衛；是勇士隊迫切需要的內線盾牌。

勇士隊從4月1日到13日之間，賽程共有8場比賽，例行賽季累積勝場次數有可能突破50場。

庫明加是否能夠即時克服骨盆挫傷傷勢，關係著勇士隊的人手調度和攻守力度。

勇士隊於1日出戰曼菲斯灰熊隊之前，已經運用同樣的一種先發陣容，連續贏得11場的勝利。

這個陣容包括組織後衛柯瑞(Wardell  Stephen Curry II)、得分後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski)、得分後衛穆廸（Moses  Moody）、大前鋒/中鋒格林(Draymond Jamal Green)、小前鋒巴特勒(Jimmy Butler  III)。

庫明加因此自然地成為增援鋒線的著力點。

柯瑞 波士頓 NBA

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