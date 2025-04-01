我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

場邊人語／洋基開賽 直呼哇噻

彭廣揚
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國職棒大聯盟（MLB)）美聯東區小組紐約洋基隊，3月27日起在主場，展開年度例行賽季，不僅以直落三的行動瓦解對手密爾瓦基釀酒人隊，並且創寫和刷新作戰紀錄。

這是洋基隊自從1996年以來，第4次在例行賽季展開後，連續贏得三場勝利。

釀酒人隊屬於國家聯會中區小組；洋基隊和釀酒人隊，在20世紀70年代曾經在例行賽季開幕戰交鋒過3次，直到這次才又喜相逢。

在洋基隊的作戰歷史中，例行賽季開幕戰的對手，通常都是來自美聯的球隊；今年是第3次，由代表國聯的球隊，和洋基隊對壘。

之前兩次比賽的對手，分別是華盛頓國民隊和舊金山巨人隊。

洋基隊在三月份，出賽過3場，先後以4：2、20：9、12：3勝岀，球隊總共在球季開打的第一個系列比賽，擊出34支安打15次全壘打。

洋基隊在3月29日的比賽之中，攻擊出9支全壘打，成為大聯盟史頁中第3支球隊單場至少累積有9次全壘打的球隊。

擔任洋基隊第一棒攻堅的一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）於29日的比賽上場打擊時，面對投手的第一球就揮出全壘打，緊接著上場打擊的左外野手貝林傑（Cody Bellinger）和右外野手賈吉（Aaron Judge）都在第一時間做出選擇揮出全壘打，於是成為北美職業棒球天地空前的三強棒，連續在同場比賽第一時間打擊成功收穫紅不讓。

洋基 舊金山 MLB

上一則

NBA／葛佛復出獨行俠卻遭籃網逆轉 吞戴維斯出賽首敗

下一則

NBA／爵士菜鳥柯利爾7助攻 破名人堂傳奇史塔克頓紀錄

延伸閱讀

NBA／雷霆大勝公牛28分 本季對戰東區球隊28勝創紀錄

NBA／雷霆大勝公牛28分 本季對戰東區球隊28勝創紀錄
MLB／賈吉開季3戰4轟破隊史 洋基系列賽15轟橫掃釀酒人

MLB／賈吉開季3戰4轟破隊史 洋基系列賽15轟橫掃釀酒人
MLB／洋基開賽3球3轟 貝林傑：當時就砰砰砰 領先3分

MLB／洋基開賽3球3轟 貝林傑：當時就砰砰砰 領先3分
MLB／大聯盟首見第1局前3球3轟 洋基MVP連線創紀錄

MLB／大聯盟首見第1局前3球3轟 洋基MVP連線創紀錄

熱門新聞

曼斐斯灰熊的總教練詹金斯。（美聯社）

正朝NBA西區季後賽邁進 灰熊意外宣布開除總教練

2025-03-28 18:52
洋基隊29歲捕手艾斯卡拉。（路透）

MLB／從Uber司機變大聯盟球員 洋基29歲捕手圓夢落淚

2025-03-23 03:33
佐佐木朗希第2局沒投完就退場。（美聯社）

MLB／「簡單說就是技術不足」佐佐木朗希殘酷自評1.2局退場

2025-03-30 01:35
巴特勒。（路透）

NBA／巴特勒邁阿密開咖啡店 勇士成員沒打折還要被加價

2025-03-25 04:10
NBA密爾瓦基公鹿球星里拉德。（路透）

NBA／公鹿壞消息 當家後衛里拉德「血栓」無限期缺陣

2025-03-25 22:43
湖人29日以134：127擊敗灰熊隊。（路透）

NBA／20分優勢花光不怕 湖人「三巨頭」轟85分退灰熊止敗

2025-03-29 22:59

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事