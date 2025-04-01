場邊人語／洋基開賽 直呼哇噻

美國職棒大聯盟（MLB )）美聯東區小組紐約洋基 隊，3月27日起在主場，展開年度例行賽季，不僅以直落三的行動瓦解對手密爾瓦基釀酒人隊，並且創寫和刷新作戰紀錄。

這是洋基隊自從1996年以來，第4次在例行賽季展開後，連續贏得三場勝利。

釀酒人隊屬於國家聯會中區小組；洋基隊和釀酒人隊，在20世紀70年代曾經在例行賽季開幕戰交鋒過3次，直到這次才又喜相逢。

在洋基隊的作戰歷史中，例行賽季開幕戰的對手，通常都是來自美聯的球隊；今年是第3次，由代表國聯的球隊，和洋基隊對壘。

之前兩次比賽的對手，分別是華盛頓國民隊和舊金山 巨人隊。

洋基隊在三月份，出賽過3場，先後以4：2、20：9、12：3勝岀，球隊總共在球季開打的第一個系列比賽，擊出34支安打15次全壘打。

洋基隊在3月29日的比賽之中，攻擊出9支全壘打，成為大聯盟史頁中第3支球隊單場至少累積有9次全壘打的球隊。

擔任洋基隊第一棒攻堅的一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）於29日的比賽上場打擊時，面對投手的第一球就揮出全壘打，緊接著上場打擊的左外野手貝林傑（Cody Bellinger）和右外野手賈吉（Aaron Judge）都在第一時間做出選擇揮出全壘打，於是成為北美職業棒球天地空前的三強棒，連續在同場比賽第一時間打擊成功收穫紅不讓。