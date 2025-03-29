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場邊人語／強打開張 再寫新章

彭廣揚
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MLB美聯東區小組的多倫多藍鳥隊和巴爾的摩金鶯隊，3月27日午後在藍鳥隊的主場對陣，金鶯隊的加拿大籍右外野手歐尼爾 （Tyler O'Neill），就在家鄉父老的面前再度揮出例行賽季開幕日全壘打。

歐尼爾現年29歲，他的揮棒速度和擊球控制功夫了得，這是第6個例行賽季，在開幕式的當天就擊出全壘打。

歐尼爾在這場比賽的第3局上，擔任第5棒打擊，揮出右外野376英呎遠的3分全壘打，造成主隊以0：5落後。

在此之前，只有3位大聯盟球員，連續4個球季在大聯盟例行賽季開賽日接連轟出紅不讓；他們是紐約大都會隊的捕手杭德利（Todd Hundley，1994-97）、加拿大蒙特利爾博覽會隊捕手卡特（Gary  Carter，1977-80），紐約洋基隊捕手貝拉（Yogi Berra，1955-58）。

金鶯隊終場以12：2取勝藍鳥隊，拿到本季開門紅。全隊全場總共有14支安打6次全壘打。

藍鳥隊因此終止在例行賽季開幕日，連續5次告捷的紀錄。

歐尼爾創寫的開幕日全壘打紀錄，分別代表聖路易紅雀隊、波士頓紅襪隊和巴爾的摩金鶯隊。

加拿大 大都會 洋基

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