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場邊人語／左右開弓 費城新功

彭廣揚
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屬於美國職棒大聯盟（MLB)  國家聯會東區小組的費城費城人隊，在嶄新的例行賽季展開之際，仍舊是被看好有機會爭奪年度總冠軍的隊伍之一。這種樂觀的看法，和球隊增強的投手陣容密不可分。

費城人隊的當家投手，是曾經在紐約大都會隊擔任先發的惠勒(Zachary Harrison  Wheeler)。他現年34歲，2013年6月18日起參加大聯盟聯賽，2次當選全明星，轉戰職業棒球天地10年期間，累積勝利103場，其中代表費城人隊出賽5年獲勝過59場。

在秘魯利馬出生，委內瑞拉籍的左投手盧薩多（Jesús  Guillermo  Luzardo），現年27歲，2024年12月22日由邁阿密馬林魚隊被交易到費城人隊。盧薩多曾經在關鍵時刻肩負重擔，協助馬林魚隊走出困境晉級季後。

現年31歲的加拿大籍的右投手羅曼諾（Jordan  Robert Romano），2019年6月12日起在大聯盟亮相，始終在加拿大多倫多藍鳥隊擔任救援投手，至今2次當選全明星累積有20勝。

羅曼諾是於2024年12月9日和費城人隊簽訂短約。

 現年31歲，在華盛頓哥倫比亞特區國民隊效力過6個球季的右投手羅斯（Joseph  Andrew Ross），在大聯盟擔任救援投手已經有7個球季，累積29勝。

他是於2024年12月23日和費城人隊簽訂1年短約。

費城 加拿大 大都會

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