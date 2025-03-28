場邊人語／左右開弓 費城新功

屬於美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會東區小組的費城 費城人隊，在嶄新的例行賽季展開之際，仍舊是被看好有機會爭奪年度總冠軍的隊伍之一。這種樂觀的看法，和球隊增強的投手陣容密不可分。

費城人隊的當家投手，是曾經在紐約大都會 隊擔任先發的惠勒(Zachary Harrison Wheeler)。他現年34歲，2013年6月18日起參加大聯盟聯賽，2次當選全明星，轉戰職業棒球天地10年期間，累積勝利103場，其中代表費城人隊出賽5年獲勝過59場。

在秘魯利馬出生，委內瑞拉籍的左投手盧薩多（Jesús Guillermo Luzardo），現年27歲，2024年12月22日由邁阿密馬林魚隊被交易到費城人隊。盧薩多曾經在關鍵時刻肩負重擔，協助馬林魚隊走出困境晉級季後。

現年31歲的加拿大 籍的右投手羅曼諾（Jordan Robert Romano），2019年6月12日起在大聯盟亮相，始終在加拿大多倫多藍鳥隊擔任救援投手，至今2次當選全明星累積有20勝。

羅曼諾是於2024年12月9日和費城人隊簽訂短約。

現年31歲，在華盛頓哥倫比亞特區國民隊效力過6個球季的右投手羅斯（Joseph Andrew Ross），在大聯盟擔任救援投手已經有7個球季，累積29勝。

他是於2024年12月23日和費城人隊簽訂1年短約。