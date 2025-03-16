我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「跨性別是詐欺」眾議員擬修德州刑法：最高關2年

NBC最新民調：51%不支持川普 近5任總統中最差

場邊人語／光芒失射 權衡割捨

彭廣揚

來自美國佛羅里達州中部的坦帕灣光芒職業棒球隊，3月13日上午突然宣布，不再參與開發在聖彼得堡進行的興建球場計畫。

光芒隊的這項球場開發計畫，原來預備投資13億美元。

球隊顯然在最近已經出現打退堂鼓的現象，不過此時公開宣布，還是造成相關地方單位和美國職棒大聯盟（MLB)震驚和挫折。

光芒隊屬於美國職棒大聯盟美國聯會東區小組，1995年3月9日獲准成軍，1998年起開始參加大聯盟例行比賽。

大聯盟在佛羅里達州經營兩大市場，一個市場是位於南佛州邁阿密的馬林魚隊；另外一個市場則是中佛州坦帕灣地區的光芒隊。

也是位於佛羅里達中部的奧蘭多，雖然也是休閒和娛樂中心，至今並沒有進駐任何職業棒球隊伍。

光芒隊的主場是位於聖彼得堡的國樂球場（Tropicana Field)，2024年10月9日遭受颶風米爾頓（did Hurricane  Milton）掀翻球場屋頂，至今有待修復。

光芒隊因此將在這個例行賽季，借用史坦布瑞納球場（George  M. Steinbrenner Field）充當主場。

光芒隊的前身是魔鬼魚隊，這個隊名由1998年使用到2007年，累積戰績645勝972負，勝率39.9%，光芒隊的時期是2008年起到如今，累積戰績1446勝1207負勝率54.5%。

佛州 佛羅里達州 颶風

上一則

NBA／飆33分助湖人止4連敗 唐西奇：感覺愈來愈好

延伸閱讀

場邊人語／限時專送 圓滿是從

場邊人語／限時專送 圓滿是從
腹脹照超音波 佛州女切除46磅卵巢腫瘤

腹脹照超音波 佛州女切除46磅卵巢腫瘤
都市、交通擴張 威脅瀕臨滅絕佛州美洲豹

都市、交通擴張 威脅瀕臨滅絕佛州美洲豹
場邊人語／美國職棒 東瀛過磅

場邊人語／美國職棒 東瀛過磅

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
勇士隊球星庫明加傷癒即將復出。(路透資料照片)

NBA／勇士連勝還有好消息 庫明加有望復出打國王

2025-03-12 00:14
巴特勒加入後勇士戰績直線上升。(路透)

NBA／為勇士出賽11戰奪10勝 巴特勒還創54年來罕見紀錄

2025-03-08 02:10
籃網以111：108擊退湖人。(路透)

NBA／湖人半場就在打擋拆 總教練：不知道在幹嘛

2025-03-11 00:01

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照

74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照
川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美

川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲