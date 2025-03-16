場邊人語／光芒失射 權衡割捨

來自美國佛羅里達州 中部的坦帕灣光芒職業棒球隊，3月13日上午突然宣布，不再參與開發在聖彼得堡進行的興建球場計畫。

光芒隊的這項球場開發計畫，原來預備投資13億美元。

球隊顯然在最近已經出現打退堂鼓的現象，不過此時公開宣布，還是造成相關地方單位和美國職棒大聯盟（MLB)震驚和挫折。

光芒隊屬於美國職棒大聯盟美國聯會東區小組，1995年3月9日獲准成軍，1998年起開始參加大聯盟例行比賽。

大聯盟在佛羅里達州經營兩大市場，一個市場是位於南佛州 邁阿密的馬林魚隊；另外一個市場則是中佛州坦帕灣地區的光芒隊。

也是位於佛羅里達中部的奧蘭多，雖然也是休閒和娛樂中心，至今並沒有進駐任何職業棒球隊伍。

光芒隊的主場是位於聖彼得堡的國樂球場（Tropicana Field)，2024年10月9日遭受颶風 米爾頓（did Hurricane Milton）掀翻球場屋頂，至今有待修復。

光芒隊因此將在這個例行賽季，借用史坦布瑞納球場（George M. Steinbrenner Field）充當主場。

光芒隊的前身是魔鬼魚隊，這個隊名由1998年使用到2007年，累積戰績645勝972負，勝率39.9%，光芒隊的時期是2008年起到如今，累積戰績1446勝1207負勝率54.5%。