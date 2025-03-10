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場邊人語／金塊反彈 太陽黯淡

彭廣揚
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美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）所屬的亞利桑納州鳳凰城太陽隊和科羅拉多州丹佛金塊隊，3月7日晚間在包爾球場（Ball Arena）進行例行賽第4場遭遇戰，主隊全場持續攻擊，加時延長賽終場以149比141戰勝客隊，贏得例行賽季第41場勝利，以及自從3月6日以來2連勝。

太陽隊目前戰績29勝34敗，在東區15支球隊之中排名第11；金塊隊目前戰績41勝22敗，在西區排名第3。

金塊隊30歲的的當家中鋒柯約奇（Nikola Jokić），全場上陣44分鐘55秒，收穫31分22次助攻21個籃板球，成為聯盟首位球員，在單場比賽至少獲得30分，並且擁有20次助攻和20個籃板球。

他的單場比賽擁有22次助攻紀錄，是他自從2015年10月28日參加美加地區自然聯賽最佳成績。

柯約奇在最近5場比賽之中，每場比賽至少收穫20分；最近一場「大三元」表現，是於2月28日在密西根州底特律出戰活塞隊。

他在大聯盟效力期間，已經創寫149次大三元紀錄，這個例行賽季到如今，他已經擁有29次大三元的紀錄，打平金塊隊球隊的紀錄。

亞利桑納州 密西根州 科羅拉多州

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