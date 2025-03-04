場邊人語／厄文膝傷 球季結章

現年32歲，在德州達拉斯獨行俠隊效力的後衛厄文 （Kyrie Andrew Irving），3月1日才創寫個人在例行賽季第14次單場至少得到30分的記錄，3月3日就在迎戰沙加緬度國王隊 時左膝負傷，造成本季無緣再上場拚搏。

厄文掛彩前肩負獨行俠隊得分重任，場均得到24.7分4.8個籃板球4.6次助攻。

獨行俠隊目前病號很多，戰力本來就捉襟見肘。

在此之前，厄文還正在積極爭取代表澳大利亞男子籃球國家隊，參加2028年美國洛杉磯夏季奧運 。

厄文是於澳大利亞墨爾本出生，他的母親擁有非洲裔和美國印地安蘇族的血統。

厄文雖然曾經當選為2016年巴西里約夏季奧運會美國男子籃球隊國家隊成員，並且贏得金牌凱旋歸來。然而，他在最近兩次夏季奧運會籃球國家隊選拔過程中，都沒有能夠再度入選。

厄文曾經是杜克大學男子籃球代表隊成員，並且參加2011年6月23日美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)年度選秀，由克里夫蘭騎士隊圈選為狀元。

他於2011年12月26日起參加職業聯賽，至今已經9次當選全明星。隨著競技能力改變，他期望在自己的籃球生涯之中，能夠有幸先後代表美國和澳大利亞在夏季奧運場亮相，從此了無遺憾。

厄文這次掛彩，可能需要一年的休養復健時期。