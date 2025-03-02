場邊人語／巨人公羊 策略兩樣

分別屬於美國職業美式足球 大聯盟（NFL）國家聯會東區小組和西區小組的紐約巨人隊和洛杉磯 公羊隊，2月28日同時針對嶄新例行賽季的先發四分衛人選做出決定。

公羊隊於2024-25球季戰績10勝7敗，在西區小組排行第一。

巨人隊則是在例行賽季取得3勝14負的戰績，於東區小組和整個國家聯會都是墊底。

公羊隊在經過一段醞釀時期之後，再次和現年37歲的資深四分衛史塔福特（John Stafford）達成協議，決定修訂既有合約內容，繼續使他成為球隊的領頭羊。

這個突破性的發展，造成內華達州 拉斯維加斯突擊者隊和紐約巨人隊延攬人才的計畫落空。

史塔福特在佛羅里達州坦帕灣出生，是喬治亞大學校友，2009年大聯盟年度選秀狀元，2021年1月30日由洛杉磯公羊隊和底特律獅隊交易到位。

2022年3月19日與洛杉磯公羊隊簽訂為期4年的延長合約；2024年7月23日，才剛剛和球隊協議修訂合約內容。

巨人隊於是只有重新尋覓人才我們；巨人隊目前還是希望能夠尋找一位資深的四分衛加盟，扮演「母雞帶小雞」的角色，協助球隊重整戰力改善成績。