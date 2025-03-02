場邊人語／巨人公羊 策略兩樣
聽新聞
test
0:00 /0:00
分別屬於美國職業美式足球大聯盟（NFL）國家聯會東區小組和西區小組的紐約巨人隊和洛杉磯公羊隊，2月28日同時針對嶄新例行賽季的先發四分衛人選做出決定。
公羊隊於2024-25球季戰績10勝7敗，在西區小組排行第一。
巨人隊則是在例行賽季取得3勝14負的戰績，於東區小組和整個國家聯會都是墊底。
公羊隊在經過一段醞釀時期之後，再次和現年37歲的資深四分衛史塔福特（John Stafford）達成協議，決定修訂既有合約內容，繼續使他成為球隊的領頭羊。
這個突破性的發展，造成內華達州拉斯維加斯突擊者隊和紐約巨人隊延攬人才的計畫落空。
史塔福特在佛羅里達州坦帕灣出生，是喬治亞大學校友，2009年大聯盟年度選秀狀元，2021年1月30日由洛杉磯公羊隊和底特律獅隊交易到位。
2022年3月19日與洛杉磯公羊隊簽訂為期4年的延長合約；2024年7月23日，才剛剛和球隊協議修訂合約內容。
巨人隊於是只有重新尋覓人才我們；巨人隊目前還是希望能夠尋找一位資深的四分衛加盟，扮演「母雞帶小雞」的角色，協助球隊重整戰力改善成績。
上一則
FB留言