場邊人語／魔術失手 勇士作收

2025年2月27日晚間，NBA 金州勇士 隊走訪佛羅里達州奧蘭多，和魔術隊進行這個例行賽季第2次遭遇戰，作客的勇士隊終場以121：115戰勝地主隊，順利拿下開季以來的32勝，也是自從2月13日以來五連勝。

魔術隊在下半場第4節攻擊受阻，終場之前3分鐘8秒完全繳交白卷。

勇士隊在這場比賽的上半場是以52：66落後，但是在下半場第3節就攻下40分，結局是反敗為勝。

這是勇士隊在本例行賽季，首次撰寫5連勝紀錄。

越戰越勇的勇士隊全場每一節至少得到23分，單節最高得到40分，魔術隊每一節至少得到21分，單節最多收穫34分。

現年36歲的勇士隊組織後衛柯瑞 （Stephen Curry），當天晚間是團隊的功臣，是例行賽季第50次先發；在陣34分鐘18秒，25次投籃16次得分，19次三分球出手12次破網，命中率達到63.2%，罰球12投12中，總共獲得56分，還有4個籃板球3次助攻2次抄截。他的在場時間和獲得分數，都是全隊之冠。

柯瑞在下半場第3節個人獨得22分，超過魔術隊全隊收穫21分。

這是柯瑞自從2009年10月28日加入NBA以來，第26次單場至少投進10個三分球。