我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

場邊人語／魔術失手 勇士作收

彭廣揚
聽新聞
test
0:00 /0:00

2025年2月27日晚間，NBA金州勇士隊走訪佛羅里達州奧蘭多，和魔術隊進行這個例行賽季第2次遭遇戰，作客的勇士隊終場以121：115戰勝地主隊，順利拿下開季以來的32勝，也是自從2月13日以來五連勝。

魔術隊在下半場第4節攻擊受阻，終場之前3分鐘8秒完全繳交白卷。

勇士隊在這場比賽的上半場是以52：66落後，但是在下半場第3節就攻下40分，結局是反敗為勝。

這是勇士隊在本例行賽季，首次撰寫5連勝紀錄。

越戰越勇的勇士隊全場每一節至少得到23分，單節最高得到40分，魔術隊每一節至少得到21分，單節最多收穫34分。

現年36歲的勇士隊組織後衛柯瑞（Stephen Curry），當天晚間是團隊的功臣，是例行賽季第50次先發；在陣34分鐘18秒，25次投籃16次得分，19次三分球出手12次破網，命中率達到63.2%，罰球12投12中，總共獲得56分，還有4個籃板球3次助攻2次抄截。他的在場時間和獲得分數，都是全隊之冠。

柯瑞在下半場第3節個人獨得22分，超過魔術隊全隊收穫21分。

這是柯瑞自從2009年10月28日加入NBA以來，第26次單場至少投進10個三分球。

勇士 柯瑞 NBA

上一則

MLB／卡洛爾春訓再繳第3轟 打擊率高達6成

下一則

MLB／惡整教頭後收「回禮」 大谷開車門看到滿滿羅伯茲

延伸閱讀

NBA／打到客場球迷為他高喊MVP 柯瑞：籃框變大了

NBA／打到客場球迷為他高喊MVP 柯瑞：籃框變大了
NBA／柯瑞狂飆12顆三分球得56分 刷新多項紀錄逆轉魔術

NBA／柯瑞狂飆12顆三分球得56分 刷新多項紀錄逆轉魔術
NBA／柯瑞打24分鐘就休兵 兄弟對決勇士血洗黃蜂

NBA／柯瑞打24分鐘就休兵 兄弟對決勇士血洗黃蜂
NBA／第三節就打爆獨行俠 柯瑞提前比「睡覺」慶祝手勢

NBA／第三節就打爆獨行俠 柯瑞提前比「睡覺」慶祝手勢

熱門新聞

湯普森。(美聯社)

NBA／感謝醫生助東山再起 湯普森親贈2022年冠軍戒

2025-02-26 21:46
中國跳水名將全紅嬋。（新華社）

全紅嬋要上大學了 獲廣東這間名校保送擬錄取

2025-02-24 14:07
湖人隊球星唐西奇22日拿下32分。(美聯社)

NBA／唐西奇飆32分 打出加盟湖人代表作 終結金塊9連勝

2025-02-23 01:12
經典賽資格賽，中華隊成功擊敗西班牙隊，搶下明年經典賽會內賽門票。記者許正宏／攝影

MLB官網火速報導中華隊晉級：讓人無法想像的事沒發生

2025-02-25 11:06
孫易磊滿壘連飆2K解危。記者許正宏／攝影

世棒經典賽／中華隊4投鎖住西班牙 成功晉級正賽

2025-02-25 09:10
有球迷拿著「台南Josh」身披西班牙國旗的照片，為中華隊加油。(擷自YouTube@Chris Liao)

世棒經典賽／台南Josh的詛咒紅到世界 美國球評也驚嘆

2025-02-27 14:03

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬